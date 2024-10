Las vidas virtuales y reales de “Wombo Combo” se exhibirán en Ribeira

Las tablas del auditorio de Ribeira albergará este domingo, a las siete de la tarde, el espectáculo teatral “Wombo Combo”, obra escrita por Paula Carballeira, Premio Nacional de Literatura Dramática en 2023. Esta función, dirigida al público en general mayor de 8 años -principalmente hacia los adolescentes-, fue presentada por la concejala de Educación, Cruz Rivadulla, y la responsable del servicio municipal Normalización Lingüística, Alicia Padín, que precisaron que se engloba dentro del programa de dinamización del gallego FalaRedes, que explicaron que consiste en una reflexión sobre las vidas virtuales que llevan a un desarrollo personal óptimo o a la soledad o al aislamiento en la adolescencia por el buen o mal uso de las redes sociales. Se trata de una obra teatral que cuenta con la dirección de Davide González, y coin Alba Bermúdez, Mario Rodrígez, Tone Martínez en reparto, que ofrecerán una puesta en escena "colorista, próxima e dinámica", y en la que se podrá ver el "mundo “real” en contraposición al virtual en un espacio, el teatral, que invitará a la diversión y a la reflexión.



La función presentará a Sara, una joven a la que no le gusta su vida real, en la que nada le va bien, no tiene casi amigas y mucho menos amigos; se burlan de su aspecto; no es brillante nos estudos, ni siquiera mediocre y, además, ella tiene la sensación de que podría desaparecer y nadie se percataría de ello. Pero Sara tiene otra vida, en la que juega online con docenas de personas, tiene éxito y es imbatible en las luchas; pasa cada vez más tiempo en esa vida virtual ey menos en la real.: deja de hablar, de comer y de durmir. Todo eso ocurre hasta que entra en un videojuego nuevo, “Revamp”, en el que una misteriosa voz en off le empieza a proponer retos que debe cumplir en la vida real si no quiere sufrir las consecuencias. A partir de ese instante, la protagonista toma consciencia de que no es posible una vida sin la otra.