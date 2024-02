Vuelve a registrarse un accidente por atropello de un jabalí en el entorno de A Tomada, en A Pobra

Un conductor de 38 años resultó ileso en un accidente de tráfico registrado en torno a las once menos cuarto de la noche de este sábado y que se registró en el kilómetro 2 de la carretera comarcal de titularidad autonómica AC-302, en las inmediaciones de la rotonda de acceso al polígono de A Tomada y a la Autoía do Barbanza. El vehículo que manejaba ese hombre, una furgoneta Citroën Evasión, procedía del casco urbano de la villa pobrense y unos 100 metros antes de rebasar la referida glorieta se produjo el atropello de un jabalí hembra, que el automovilista no pudo evitar pues, en medio de la oscuridad, se le cruzó el animal, que falleció a consecuencia del impacto. Fue un particular el que contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para dar cuenta de lo ocurrido y sus gestores informaron a la Policía Local, Protección Civil, Guardia Civil de Tráfico y la empresa de mantenimento de la carretera.

Hasta el lugar del suceso fue movilizada una patrulla de agentes municipales pobrenses, que se encargó de la seguridad de la zona, y seguidamente llegaron los efectivos de servicio de la agrupación de voluntarios de Protección Civil de A Pobra, que permaneció en el sitio hasta la llegada del equipo de atestados de la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela, que se produjo en torno a las once y cuarto de la noche para encargarse de instruir las diligencias. También acudió una grúa que se encrgó de la retirada del vehículo siniestrado. Según apuntaron algunos testigos, en ese mismo punto ya se tienen registrado otros accidentes de similares características, pues se ha convertido en lugar habitual de paso de esas especies, lo que incluso llevó a que hace varios meses se instaló una señal informativa de animales sueltos.

Cabe recordr que hace poco más de un par de semanas se registró un siniestro similar, pero en aqueella ocasión un conductor de 44 años y su acompañante menor de edad resultaron heridos en un accidente de tráfico registrado en ese mismo punto. En esa ocasión, el vehículo que manejaba ese hombre de mediana edad, un BMW 320, se dirigía hacia el casco urbano de la villa pobrense y unos 100 metros después de rebasar la glorieta que da acceso al polígono industrial de la localidad pobrense se produjo el atropello mortal de uno de los tres jabalíes que se le cruzaron delante y que el automovilista no pudo evitar pues no pudo verlo en medio de la oscuridad de la zona, además de que irrumpieron de inmediato en la vía.