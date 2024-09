La Xunta y el Concello ponen en servicio en Ribeira un centro de alto rendimiento de atletismo y taekwondo “espectacular”

La Xunta de Galicia y el Ayuntamiento de Ribeira pusieron ayer en servicio el centro de alto rendimiento de atletismo y de taekwondo y otros deportes de contacto, a través de un módulo cubierto que forma parte de la ampliación del Complejo Polideportivo de A Fieiteira, en Ribeira, y que todos los presentes calificaron de “espectacular”. Se trató de una infraestructura en cuya obra, según indicaron desde el Ejecutivo autonómico, se invirtieron 2,3 millones de euros, en el marco de un convenio de colaboración entre las administraciones autonómica y local.



En el acto de inauguración participaron la atleta Ana Peleteiro, que sumó el pasado verano en París un diploma olímpico a su amplio palmarés, y el taekwondista paralímpico Álex Vidal, cuatro veces campeón del mundo y de Europa, así como representantes políticos de diferentes administraciones y de las federaciones gallegas y de clubes locales de las referidas disciplinas deportivas. Fue la laureada triplista la primera en tildar esta instalación de “espectacular”, y precisó que lo decía después de haber visitado centros de alto rendimiento en territorio nacional e internacional y que “moi poucas cidades teñen unhas instalacións como estas”.



Peleteiro precisó que sin el apoyo de la Xunta y el Ayuntamiento sería “completamente imposible” contar con este módulo cubierto, y agradeció a Manuel Ruiz por creer en ese proyecto “pois era a primeira que non confiaba en que aquí podería haber unha instalación como esta”, así como a “meu amigo Alberto Núñez Feijóo e o equipo que cre e aposta polo deporte base, para que hoxendía podamos dicir que somos unha potencia nacional, sobre todo en deportistas en atletismo e noutros deportes, e o taekwondo é unha imaxe delo”. También destacó la natación, “cun clube que tivo históricamente grandísimos deportivas, como María Vilas, que agora non se encontra en activo, pero estuvo nos Xogos Olímpicos de Río de Janeiro, e para iso necesítanse unhas boas instalacións”.



Ana Peleteiro, que llevó el nombre de Ribeira por donde fue con la creencia de que el Deporte es la mejor publicidad para una ciudad, manifestó que, al acabar las Olimpiadas de París, tomó la decisión de volver a Ribeira después de 13 años, “falei con moita xente para ubicar o meu futuro xunto con Benjamín, o meu adestrador, e empezar a darlle forma ao noso proxecto, que vai máis alá, para darlle unha continuidade a este clube de deporte base e crear un equipo de alto rendemento, igual que fixo Iván Pedroso en Guadalajara. Temos unha moi boa oportunidade pois contamos con moi bos entrenador e clube base e, aínda que estea feo dicilo, conmigo, que podo dar o mellor de min para que eso sexa unha realidade”, puntualizó Peleteiro.



“En atletismo levamos moitos anos sen poder contar cunhas instalacións decentes, xa que necesitan moitísimo apoio, coidado e dedicación, pois igual que se fan moi rápido tamén se desgastan moi rápido”, declaró Peleteiro. La atleta olímpica añadió que “xa que estamos aquí, vamos a chorar un pouco” y que necesitan apoyos para tener un “ximnasio de alto nivel, que é imprescindible para que este soño vaia adiante e consigamos resultados”. Añadió que la pista exterior de atletismo necesita “mimo e cariño e un retoping, e sei que a Xunta e o Concello queren apoialo, e eso é esencial para que celebremos nuns meses moitos éxitos e dentro duns anos miremos para atrás e, tendo ao Natural Sport de referente, podamos presumir de ter tanta xente e rapaces en campionatos de Europa e do mundo e, por que non, tamén medallas”, subrayó la atleta local.

Foto de familia de lintegrantes del Club Atletismo Ribeira con representantes políticos y de federaciones deportivas I Chechu Río



Natural Sport

En nombre del Natural Sport intervino Álex Vidal, quien recordó que el proyecto de este centro de alto rendimiento se inició en 2018 “polo cal temos que dar as grazas ao actual senador -entonces alcalde- Manuel Ruiz, a quen lle presentamos o proxecto e o apoiou desde o primeiro momento e confiou para que fora adiante”, y agregó que la Xunta hizo que fuera realidad tanto el centro de entrenamiento especializado de taekwondo como el módulo de atletismo.



Tras repasar los éxitos de los deportistas del Natural Sport y próximos retos con participantes en campeonatos europeos sub-21 y cadete, el parataekwondista afirmó que la puesta en servicio de esas nuevas instalaciones “suporá un paso de xigante xa non só para o noso clube e as súas aspiracións, senón para todos vos, xa que o que facemos é polo noso país”. A su juicio, este centro deportivo será un “polo de atención” para las selecciones nacionales e internacionales, “que xa puxeron o seu interese sobre a súa posta en funcionamento. Esto fará que os nosos deportistas podan adestrar ao lado dos mellores do mundo e podan chegar a acadar cotas máis altas”, subrayó.



Igualmente, Vidal indicó que este centro de alto rendimiento tendrá repercusión económica en la ciudad, ya que toda la gente que acuda a Ribeira consumirá en su hostelería, comprará en el comercio local y se alojará en el hospedaje del municipio. “Queda un duro camiño por diante. Estamos pechando convenios e colaboracións con entidades para poder darlle o mellor equipamento á sala e vestiarios, que xa conta con zona de adestramento funcional en 250 metros cadrados de tapiz homologado pola federación mundial, sistema de filación e análises de vídeo, sistema de puntuación electrónica de última xeración, bañeira de crioterapia, sauna, etc.”, concluyó Álex Vidal.

Foto de familia de lintegrantes del Club Natural Sport con representantes políticos y de federaciones deportivas I Chechu Río