La Xunta destaca el papel de Amicos en integración y cuidado de personas

La directora xeral de Persoas con Discapacidade de la Xunta de Galicia, Begoña Abeijón, visitó ayer la sede de la asociación Amicos guiada por la activista medioambiental Adriana Miguéns, para contemplar la ampliación del Fogar Amicos, conocer las mejoras en los talleres y los últimos proyectos medioambientales activos.



A mayores, también visitaron las obras de ampliación del Fogar Amicos, un paso con el que se pretende adoptar un nuevo modelo de residencia, que continúe el camino de hogar y mejore el servicio habilitando 30 nuevas plazas.



En el centro, Abeijón fue recibida por la presidenta de Amicos, Esther Vidal; la vicepresidenta de la entidad, Digna Iglesias; el director general de la asociación, Xoán España; la responsable del área de Personas, y varios miembros de la junta directiva y del equipo de Amicos.



La directora general no dudó en destacar el papel de la asociación asegurando que “Amicos non só é un referente a nivel de coidados, tamén é moi importante á nivel da integración das persoas con discapacidade no seu entorno e na súa comunidade. Penso que ninguén pode concibir o Barbanza sen esta entidade, sen os seus integrantes, sen a labor que fan no ámbito medioambiental e comunitario”.



Por su parte, la presidenta de la entidad señaló que “é importante trasladar os apoios cos que contamos dende os organismos públicos para seguir construíndo futuro”.