La Xunta garantiza la “correcta atención educativa” en Abanqueiro y Praia Xardín y el IES A Cachada

El director xeral de Centros e Recursos Humanos, Jesús Álvarez, garantizó en el Parlamento la “correcta atención educativa” al alumnado de los centros educativos de Boiro. Así lo indicó en respuesta a una pregunta del BNG sobre la situación de los colegios de Abanqueiro y Praia Xardín y del IES A Cachada, explicando que tienen una ratio de alumnos por profesor inferior a 10, “mellor que a media de España”, y que pese a tener menos estudiantes, cuentan con los mismos recursos o más.



En el caso de Abanqueiro, manifestó que se cumple la reducción de ratios desde 4º de Infantil, siendo la actual relación de alumnos por profesor de 9,2, que Álvarez dijo que es una dotación con la que están cubiertas las necesidades de todo el alumnado. “De feito, o centro conta con máis recursos ca o curso pasado, ao recibir a maiores un especialista en Audición e Linguaxe (AL) compartido a través do Plan Mellora Educativa de Galicia”, indicó, para luego añadir que ese refuerzo se suma al especialista en Pedagoxía Terapéutica (PT) a tiempo completo y de Audición e Linguaxe (AL) compartido con los que ya contaba el colegio.



Sobre el CEIP Praia Xardín señaló que la relación de alumnos por profesor no llega a 9 y se cumple la reducción progresiva de ratios. “O cadro de persoal é correcto para atender a todo o alumnado, os mesmos recursos ca o ano pasado, e o centro conta con recursos por enriba do que marca o catálogo”, dijo. Y afirmó que el colegio cuenta con tres especialistas en Pedagoxía Terapéutica (PT), uno en Audición e Linguaxe (AL) a tiempo completo y otro compartido. Y del IES A Cachada, cifró la ratio en 9,9, “garantindo unha atención de calidade e cumprindo as rateos máximas”. Y agregó que, a pesar de que el centro tiene menos alumnos que el curso pasado, mantiene el número de Pedagoxía Terapéutica (PT) y Audición e Linguaxe (AL) con los que ya contaba.

"Recortes"

Por su parte, la diputada del BNG, Rosana Pérez, reclamó a la Consellería de Educación que dote al IES A Cachada de un docente de Pedagoxía Terapéutica (PT), al tiempo que denunció los "recortes" en el horario del cuidador del CEIP de Abanqueiro, que, a su juicio, afecta negativamente también al colegio Praia Xardín. La política barbanzana recordó as movilizaciones no solo de los padres del citado instituto, sino también de los demás centros educativos de Boiro -con el respaldo de la asociación comarcal de apoyo a las familias y personas con espectro autista BarbanTea-, que desde agosto reivindican la asignación de un PT en exclusiva para o IES A Cachada, "xa que agora conta cun único especialista a tempo completo e unha hora a maiores", precisó Pérez.

“Estamos a falar de máis de 100 alumnos, dun total de preto de 400 matrículas, que teñen necesidades educativas e, nomeadamente, de 37 que presentan necesidades especiais que só poden ser atendidas por un especialista”, argumentó la diputada frentista, que afeó al director xeral de Centros e Recursos que se escudase en su respuesta en la reducción de la matricula total, "sen ter en conta que, paralelamente, aumenta a de nenos con necesidades educativas especiais". En este sentido, criticó que el Gobierno del PP fuese recortando los tres profesores de apoyo que el IES A Cachada tenía no hace demasiado tiempo, sin que tuviese en cuenta el aumento de casos de alumnos con ese tipo de necesidades, "de maneira que é o propio profesorado non especialista o que completa o seu horario atendendo a este alumnado", subrayó.



Rosana Pérez advirtió que los "recortes da Xunta" se extienden también al CEIP de Abanqueiro que, "aínda tendo un número maior de alumnado con necesidades educativas, viu como se lle reducía o horario do coidador co que contaba no curso anterior a tempo completo, de tal xeito, que o ten que compartir co colexio Praia Xardín que, á súa vez, dispón dun coidador que -subrayó- tampouco lle é suficiente e que reforzaron dous días a semana a conta, precisamente, do CEIP de Abanqueiro”. En este contexto, solicitó que se incremente la dotación cuidadores en el CEIP Praia Xardín, tras recalcar que el alumnado con necesidades especiales está siendo desatendido, y alertó que eso es lo mismo que decir “que a Xunta está a vulnerar os dereitos deses nenos e mesmo a lexislación que debería ser a primeira en cumprir, sen escoitar aos pais”.

Rosana Pérez reprochó al Jesús Álvarez que no ofreciese respuestas a ninguna de las situaciones denunciadas, en esos tres centros educativos, por lo que le invitó a acercarse a los mismos y escuchar de primera mano tanto a los profesionales como a los progenitores. La diputada nacionalista advirtió que, "fronte á situación idílica de absoluta normalidade e tranquilidade en todos os centros do país vendida pola Consellería de Educación, nunca houbo tantas protestas e tanto malestar en tantos centros educativos, e moitas continúan a día de hoxe como a do IES A Cachada e os demais centros de Boiro”, concluyó.