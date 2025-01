La Xunta realizará nuevas inspecciones para conocer el origen del vertido en el litoral de A Ribeiriña, en A Pobra

El concejal pobrense de Medio Ambiente, Xosé Lois Piñeiro, que ayer por la tarde estuvo en el lugar del vertido junto a los técnicos y acompañado por el alcalde, José Carlos Vidal, manifestó a este periódico que todavía no son capaces de determinar la procedencia exacta dle vertido de hidrocarburos. Pero, recordó uqe cuando se retiraron los restos de la fábrica de La Onza de Oro aparecieron unos depósitos enterrados y que hubo un verito de uno de ellos al romper, por lo que fue necesario retirar una gran cantidad de sedimentos contaminados y que se colocó un impermeabilizador textir para tratar de "impedir que volveran a xurdir o posibles restos que quedasen, porque en principio se retirou todo o que se veía a simple vista". El edil de Nós Pobra declaró "que agora poda ter relación coa fábrica que foi Hadasa pode ser, pois aí hai depósitos quie conteñen restos de fuel e de gasóleo que puideran estar rotso e filtrando. O que pasa é que se fixeron probas cun tinte trazador en varios puntos para saber a súa orixe e o damos atopado. Tampouco sabemos canto tempo tarda en filtrar sen chegar ao mar". Piñeiro manifestó que se está mirando todo lo posible a través de Augas de Galicia, Medio Ambiente, a Demarcación de Costas, a empresa Tragsa, que foi a que fixo as obras de rexeneración dos terreos da antiga La Onza de Oro, e o Concello de A Pobra a través da técnico municipal do departamento de Medio Ambiente, e a ver que solución se toma". También dijo que también es posible que se haga algo de inmediato, que es sellar las juntas de las piedras dle muro de contención por el que se detectó que sale el hidrocarburo: "Nós pretendemos que o faga Costas, pero o Concello a Pobra tamén ten a potestade de actuar por emerxencia, facelo e logo xa se verá quen se se fai cargo do gasto". El copncejal de Medio Ambiente afirmó que esa sería una medida que impediría que siguera saliendo ese vertido "pero o problema seguiría estando máis arriba. Fálase de facer unha cata no terreno e comprobar se hai hidrocarburos no solo e que é o que están pasando. Aínda así, no é algo doado de solucionar". Xosé Lois Piñeiro indicó que su opinión personal sobre lo que está pasando le hace pensar que si hubo un vertido cuando se estuvo realizando la obra de regeneración del solar que en su día ocupó La Onza de Oro "e que se está repetindo no mesmo lugar e nun puto afastado da antiga nave de Hadasa, pode que veña de aí". Sin embargo, agregó que también existe la posibilidad de que se esté filtrando por debajo de esa fábrica abandonada y que pase por debajo del terreno para salir en ese lugar que conocemos. Aquí temos un muro impermeable e o fuel e os hidrocarburos, como a auga, buscan a saída e ao mellor o fan no mesmo punto". Lo que el concejal tiene claro es que a medio plazo hay que solucionar el problema de esa nave en ruinas, "que os seus propietarios están implicados e teñen a súa responsabilidade. Xa se falou con eles e o imos a facer máis polo miudo.O Concello tamén ten responsabilidade e obrigación de arranxar esto e que pos donos fagan o que lles corresponde", concluyó. El alcalde pobrense tuvo contacto con el hidrocarburo que brota del muro para tratar de identificar su naturaleza I Chechu Río