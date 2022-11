Xusto Ordóñez relevará a Adolfo Muiños como candidato del BNG a la Alcaldía de Rianxo

"Comprométome a construír unha proposta de goberno que responda a unha política de proximidade, de participación, feminista, cercana á mocidade e a todas as persoas en situación de dependencia e vulnerabilidade. E convido a todos os veciños de Rianxo a participar neste proceso que se está a abrir de renovación das corporacións co ánimo de construir alternativas atentas e preocupadas polo noso pobo". Con estas palabras se expresó este mediodía Xusto Ordóñez, conocido por "Tito", nuevo candidato del BNG rianeiro a la Alcaldía en relevo de Adolfo Muiños, que estuvo al frente del Ayuntamiento de Rianxo durante los últimos doce años -estuvo 16 como concejal en la corporación municipal- y que por razones "estrictamente persoais e de índole individual" decidio dar un paso atrás y alejarse de la primer línea política.





Ambos estuvieron arropados por la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, en el acto celebrado en el auditorio municipal de Rianxo para dar a conocer la renuncia de Muíños a optar a la reelección, cediendo el testigo para las próximas elecciones locales a Xusto Ordóñez. Pontón, Muños y Ordóñez repasaron el "intenso traballo político realizado en los tres últimos mandatos "que teñen logrado unha auténtica transformación en positivo de Rianxo", dijo la portavoz nacional de la formación frentista. “Quero expresar todo o meu afecto, admiración e agradecemento a Adolfo Muíños pola súa dedicación ao longo destes anos, sabendo que fixo canto puido e máis para defender Rianxo e a súa veciñanza, un exemplo de honestidade, boa xestión dos recursos públicos e de capacidade para mellorar a vida das persoas, que foi capaz de darlle dinamismo económico e social a un concello que logrou un auténtico avance e transformación”, indicó Ana Pontón.





De igual modo, destacó de Adolfo Muiños su defensa de los servicios públicos, el impulso económico con la puesta en marcha de nuevas industrias dentro del polígono industrial de Te, la recuperación del patrimonio como fue la compra del Pazo de Rianxiño, la aposta por la lengua y la cultrua en la tierra de Castelao, Dieste, Manuel Antonio, Rei Romero o Brea Segade y el impulso a las parroquias del rural como algunas de las cuestiones más destacadas de ese avance de Rianxo. Desde la organización nacionalista también se hizo hincapié en los nuevos equipamientos para el medio rural, como la recuperación de nueve escuelas unitarias, la promoción de vivienda protegida rehabilitando las antiguas escuelas de los maestros o el saneamiento de las cuentas públicas "nun concello que tiña a maior débeda por habitante de todo o Estado español cando o BNG tomou o liderado do Goberno local. Y precisó que todos esos logros a favor de los rianxeiros se lograron "pese a ter na Xunta un goberno a contra".





De Xusto Ordóñez, Ana Pontón señaló que "ten a ilusión, enerxía e a paixón que se necesita para gobernar Rianxo, é un gran candidato e será un gran alcalde porque ten experiencia de goberno, coñece o concello, os seus tecido económico e social, ten ideas e moitas gañas de seguir mellorando a vida deste municipio, continuando co proxecto que representa o BNG”. Y recalcó que "Tito ama Rianxo e a súa xente, confía no potencial deste concello, ten ideas para seguir mellorando os servizos públicos, para impulsar a economía local, mellorando a vida da xente e desde ese amor e confianza nas posibilidades de Rianxo temos por todo por ganar, damos un novo impulso para revalidar á Alcaldía desde o apoio reforzado da veciñanza”.





En esa misma línea fue la valoración de Adolfo Muíños sobre el nuevo candidato: “Unha persoa decente, honrada, que da o paso adiante e co arroupe do BNG e da militancia será capaz de seguir desenvolvemento un proxecto pensado para as persoas e tamén en clave de País. Conta con toda a miña colaboración”, proclamó. En una sentida intervención, el todavía alcalde rianxeiro anunció su retirada de la primera línea cuando a finales de mayo finalice su mandato, “pero como militante do BNG seguirei traballando para que, agora con Tito, sigamos tendo a máxima responsabilidade de goberno en Rianxo tras as próximas eleccións municipais”. Por su parte, Xusto Ordóñez destacó el trabajo hecho por el actual Ejecutivo local, del que forma parte como concejal de Deportes, y exxpresó su compromiso de seguir con un proyecto político a favor de los vecinos.