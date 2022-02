Abal clama por un Sáhara libre: “O goberno español ten que axudar, a situación e insostible”

La concejala de Igualdade de Cambados, Fátima Abal, hizo ayer balance de los primeros días de su visita a los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf como parte de una misión institucional y humanitaria organizada por la asociación Solidariedade Galega co Pobo Saharaui (Sogaps). Tras reunirse con autoridades y comprobar las “condicións precarias” en que viven “dende hai moitísimos anos”, no dudó en hacer un contundente llamamiento “ao goberno español, aos meus compañeiros políticos para que tomen conciencia e cartas no asunto porque esta situación é insostible, que escoiten as súas demandas e axuden a que por fin poida ser unha república independente e libre”.





Abal se reunió con altas autoridades, desde el presidente, Brahim Gali, hasta ministros, gobernadores y parlamentarios en una primera parte institucional de este viaje. Luego tuvo oportunidad de visitar campamentos y asistir a la labor humanitaria que realizan desde la asociación y también desde el Fondo Gallego de Cooperación y Solidaridad, del que Cambados forma parte. Centros sanitarios, escuelas, las viviendas, un centro de mutilados de guerra... Una visión general de sus equipamientos con una misma conclusión: “Viven en condicións moi precarias”, explicó Abal.





Formas de colaborar

Detalló que junto a los médicos de la misión de Sogaps ha visto la escasez de medicamentos, desde los más básicos para enfermedades crónicas como diabetes o asma. Algunos campamentos carecen de suministro eléctrico y esto dificulta hasta lo más sencillo de una vida cotidiana, relató, como poder tener un frigorífico para conservar alimentos en un lugar de elevadísimas temperaturas como este. Pero también hay otras necesidades básicas con las que se puede colaborar desde ya. Además de medicinas, la concejala cambadesa señaló ropa, material escolar, utensilios del hogar, etc. De hecho, en unos meses se hará un viaje para enviar donativos. Asimismo recordó el programa de Vacaciones en paz para dar un respiro a los niños de los campamentos en verano.





“Respéctase moito á muller”

En lo positivo, la edila destacó “a protección” a los mayores y a los niños y que “respéctase moitísimo á muller”, que ostenta papeles relevantes y de decisión en la gestión política y administrativa. “Teñen unha protección cara a súa xente que non é a imaxe distorsionada que pode chegarnos a España que poder ser, por exemplo, que no caso das mulleres é unha comunidade moi restrinxida por pertencer ao Islam”.