Absueltos de hurto dos arousanos que se llevaron de noche un barco de su propiedad de un astillero

Dos arousanos han sido absueltos de la acusación de un delito de hurto tras haberse llevado de madrugada una embarcación de su propiedad de un astillero de Cambados donde la tenían en reparación. Llegaron a esta situación tras desavenencias con la empresa en los trabajos contratados, según consta en una sentencia emitida por la Audiencia de Pontevedra.



La resolución procede del recurso de apelación presentado por el astillero al no estar de acuerdo con la absolución de los acusados. Sin embargo, el tribunal rechaza sus alegaciones y confirma la sentencia, procedente del Juzgado de lo Penal número 3 de Pontevedra.



En esta se declara como probado que los dos arousanos entraron en una hora no determinada de la madrugada en la explanada del astillero cambadés donde uno de ellos tenía la embarcación de su propiedad para proceder a su reparación y se la llevaron del recinto utilizando un tractor. Indica además que “no consta” que para ello hubieran trepado la valla perimetral para acceder a su interior ni que forzaran la puerta de acceso ni que en el interior del barco se encontraran herramientas de las que se apropiaran.



Según la misma resolución, “no se puede afirmar” que el astillero contara con derecho de retención y “por tanto se encontrara en la posesión legítima de la embarcación” recogida en el Código Penal. Y es que, añade, las partes mantuvieron posturas distintas sobre el precio y en el caso no apareció “ningún elemento que permita inferir mayor fiabilidad a lo dicho por uno u otro y lo cierto es que no existe una hoja de encargo o presupuesto inicial, reconociendo el propio denunciante que iban ampliando las partidas por arreglos y le iba pagando la acusada y a veces su pareja cantidades parciales”. Por su parte, la acusada dijo que “las discrepancias surgieron únicamente con motivo de la pintura”, pero “en cualquier caso se desconoce el importe total pagado y /o debido”. l