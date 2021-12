Acuaes elige la opción de Niño de Corvo para ubicar la nueva depuradora de A Illa

El proyecto para la construcción de una nueva depuradora en A Illa de Arousa sigue quemando etapas. La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, acaba de publicar una resolución por la que decide no someter este proyecto al procedimiento de evaluación ambiental ordinaria. En la práctica, este paso supone el visto bueno ambiental al diseño de la futura planta. Además, el organismo promotor, Acuaes (Sociedad Mercantil Estatal de las Cuencas de España, SA) —también dependiente del Ministerio—, ha optado por la ubicación de la nueva depuradora en Niño do Corvo, de entre los tres escenarios posibles que tenía sobre la mesa.



Los otros dos eran, o bien adecuar la planta ya existente, incluyendo la ampliación de terreno, o bien instalar el nuevo complejo depurador en una pequeña ladera entre la playa Mallón y la carretera PO-307. Tras un análisis pormenorizado de pros y de contras se optó por la creación de la nueva estación en la citada zona de Niño do Corvo. Es una localización “muy próxima” a la depuradora existente, al oeste del núcleo urbano, con unos terrenos disponibles de 10.120 metros cuadrados y con topografía caracterizada por “acusadas pendientes”.



La entidad promotora también estudió las alternativas tecnológicas, con tres posibles opciones. Finalmente, opta por la denominada “alternativa A”, caracterizada técnicamente por una “aireación prolongada del canal de oxidación”, que determina las características de la futura planta: Dos reactores biológicos en paralelo tipo canal de oxidación, dos decantadores secundarios, un canal de desinfección con rayos ultravioletas y eliminación del fósforo por vía química.









Las bateas, determinantes





Una cuestión clave es también la elección del punto de vertido. Se descartó la construcción de un nuevo emisario submarino en las cercanías de Niño de Corvo, “por su elevada dificultad de implantación debido a la cercanía con las áreas de bateas”. Así pues, se propone ahora el uso de la conducción de vertidos ya existente.









Actuaciones proyectadas





Además de la nueva EDAR ya descrita, se plantean otras actuaciones complementarias, como la instalación de un nuevo bombeo municipal en el Muelle de Pau, incorporación de una bomba de pequeño caudal para mejor gestión de caudales mínimos en tiempo seco y de noche; nuevo sistema de trituración frente a atascos, prolongación del colector de impulsión de agua residual en 165 metros (hasta los 815 totales), así como del emisario que desemboca en la conducción submarina en Punta de Testos, acometida eléctrica y de agua potable.









Duración de las obras





La duración de las obras está prevista en 18 meses, más otros 12 de puesta en marcha y explotación, completando un total de 30 hasta alcanzar el estado operativo. No obstante, los plazos comenzarán a contar al inicio de los trabajos, para lo que todavía resta abundante tramitación previa.