MI acusa al alcalde de Meaño de tratarlo con “insultos e desprezo” y acudirá al Defensor del Pueblo

Meaño Independiente (MI) acudirá al Defensor del Pueblo pues acusa al alcalde, Carlos Viéitez, de mantener hacia su grupo una “actitude de insulto e desprezo constante hacia o traballo e responsabilidade” que desempeña como oposición. Es más, asegura que en el último pleno “chegou a lanzar ameazas” contra los concejales y su portavoz, José Manuel Aspérez.



La agrupación añade al listado de acusaciones que el regidor les somete “a presións” del tipo “chamadas insultantes, que se suman aos desprezos e persecución constante cara veciños simpatizantes” con este grupo.









Incumplimientos del ROM





A este respeto apuntan también que no responde a sus preguntas sobre temas “importantes” para la localidad y lo que hace “é recurrir a tacos e palabras malsoantes no pleno, acusándonos de sembrar odio e levantando a voz para impoñer con mal gusto e dudosa educación en lugar de dar argumentos válidos” para dar explicaciones a situaciones que suceden en la villa y que califican de “estranas”.



Pero el grupo de la oposición declara que no va a permitir “máis estas faltas de respecto” y por ello acudirá al Defensor del Pueblo para denunciar esto y el “incumprimento” del Reglamento Orgánico Municipal (ROM), pues aseguran que no responde a las preguntas que se le entregan con 24 horas de antelación.



Todo esto lo suman a que consideran que es un “mal alcalde” y le acusan de “gastar os aforros” que asegura existían en el Concello antes de su llegada, y “de anos”, para hacer actuaciones “sen sentido como reasfaltar camiños que xa están asfaltados e sen ampliación nin mellora vial algunha”.



Le parece que Carlos Viéitez practica “políticas de épocas pasadas (...) basadas nos amiguismos, nas imposicións e nos caprichos”. A cambio, indican que en Meaño Independiente “seguiremos traballando por unha política social e de beneficio directo aos veciños”.