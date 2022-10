MI acusa al gobierno meañés de “abandonar” las políticas sociales y al PSOE de mirar “a outro lado”

Meaño Independiente (MI) acusa al gobierno local de “abandono” de las políticas sociales y asegura que tanto sus concejales como los del otro partido de la oposición, el PSOE, votaron en contra de una propuesta para rebajar las tasas del Centro Social Polivalente, lo que le parece una “vergoña”.



El grupo liderado por José Manuel Aspérez explica que todo surgió tras conocer el caso de un usuario de este servicio que, asegura, “foi dado de baixa por non ter recursos económicos”. De hecho, le parece que las cuotas “son demasiado altas”, pues un “pensionista en Meaño que cobre 700 euros debe pagar arredor de 130 euros ao Concello, entre o custe do servizo e desprazamento”.



Por este motivo, vienen presentando propuestas de bajadas de tasas, pero “tanto o señor alcalde como o PSOE votaron en contra”, lo que para ellos “é unha vergoña”, pues además consideran que el servicio no funciona debidamente. “Maiores que quedan sen el, moitos que están á espera porque non hai sitio nunhas instalacións que están moi anticuadas e con pouco espazo, ou porque ao transporte asistencial empregado polo Concello non lle dá tempo a facer dúas viaxes”, añadieron desde la formación.



A esto suman “continuos problemas no apoio ás comunidades escolares” y ven un “abandono” en las políticas sociales y una “actitude lamentable”. Es más, en su opinión, el regidor, Carlos Viéitez, “só se preocupa” por “gastar en afalto de maneira innecesaria e facer muros ou polo mirador da botella”, en lugar de hacerlo por el bienestar de los vecinos. Al PSOE le acusa de “mirar para outro lado”.



Meaño Independiente también mostró su apoyo a la Iniciativa Legislativa Popular que promueve SOS Sanidade Pública y que se está llevando a todos los plenos municipales, pero está convencido de que el alcalde no los ha llamado, como asegura les han propuesto. l