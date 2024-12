La administración de Vilanova vendió diez décimos de 20.000 euros entre sus vecinos: "¿Te lo dije o no te lo dije?"

La administración número 1 de Loterías de Vilanova de Arousa, ubicada en la céntrica Avenida González Besada, vendió este año una serie entera del 77768, número que resultó agraciado en el Sorteo de Navidad de este domingo con un Cuarto Premio.



Fueron así, diez décimos, cada uno con un premio de 20.000 euros, lo que hace un total de 200.000 repartidos por este despacho del casco urbano. La responsable del negocio, Isabel Castellón, manifestaba hoy con seguridad que la totalidad de esos diez décimos se había quedado en la localidad. “No los vendimos a turistas, fijo que se quedaron aquí”, valoraba recordando que se dio salida a este número en los últimos días a personas del entorno y no a visitantes de paso.



“Se vendió todo en ventanilla, quedó aquí seguro”, subrayó, explicando, además, que no se trataba de un “número viajero”, sino una serie adquirida directamente por su administración.



Aunque hace años que este despacho de González Besada había entregado ya un Quinto Premio de la Lotería navideña, Castellón consideraba este como el primer premio importante en este sorteo. La fortuna ya había hecho otra parada también hace unos años en el negocio, con una Primitiva valorada en nada menos que 11,8 millones de euros.



“Aquí nada, ¿no?”

A pesar de los 200.000 euros repartidos, la mañana fue bastante tranquila en esta administración, con buena parte del foco puesto en la vecina localidad meca.



El premio, bastante madrugador y de los más repartidos este domingo, cogió a la lotera por sorpresa, todavía en su casa. “Vine sin champán y sin maquillar”. “Mi hija todavía duerme. No se lo va a creer”, añadía. El cartel de Loterías del Estado con el número premiado tardó además horas en llegar. Así que, ante este ambiente tranquilo en apariencia, se mantenía una falsa sensación de normalidad que llevó a confusión durante buena parte de la mañana a vecinos y amigos que se acercaban a la puerta de este despacho vilanovés, de pasada. Muchos comentaron lo largo de las horas frases del tipo “aquí no tocó nada, ¿no?”. “Pues sí, 200.000 euros, un Cuarto Premio”, corregía con una sonrisa Castellón. Otra vecina, en un breve alto sin bajarse del coche y a través de la ventanilla le espetó también sonriente a la lotera: “¿Te lo dije o no te lo dije?”.