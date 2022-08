Aelos mira al pasado con las antiguas casas y familias del Paseo de Silgar y la figura del alcalde Ramón Orge

Bajo el título de “Mirando ao pasado”, la mesa redonda de la segunda jornada de Sanxenxo na Historia repasó las antiguas casas y familias de la primera línea del Paseo de Silgar y la figura del alcalde Ramón Orge Pérez con los relatores Isidoro Sabell Salgués y Victoriano Otero.



El coloquio estuvo moderado por la directiva de Aelos, Carmen Outón Rea. Sabell desgranó una por una la historia de las edificaciones de Silgar en los años 50 entre ellas la casa en la que vivió Emilia Pardo Bazán mientras remodelaban el Pazo, la emblemática finca de la Casa Justo o la del almirante Ramón González Castro “que en 1947 levantó la veda del camarón en Galicia”.



Sabell también recordó las típicas casas marineras con los tejados a dos aguas de Pepito Pérez, Pepito “El Chumbo” o José “el zapatero”y agradeció la labor del fotógrafo Gerardo Torres, “testimonio gráfico de la historia de Sanxenxo y el primer realizador de tarjetas postales de Sanxenxo”. En su exposición habló también del primer restaurante del municipio, Marycielo, y del primer hotel, el Playa.



Victoriano Otero, que recibirá hoy el premio Sanxenxo na Historia, habló de la importancia de los libros de fiestas del municipio y de la figura del alcalde con más años hasta ahora en el cargo, Ramón Orge Pérez. “Hasta 1981 no existía ningún libro de la historia de Sanxenxo, ese año se publica Sanxenxo, ensayo histórico, una obra reducida, por el Museo de Pontevedra”, explicó Otero.



Un año después, 1982, se publica el primer libro de fiestas glosando la figura de Ramón Orge Pérez. “Orge ostentó el cargo de alcalde durante 17 años y en tres etapas diferentes. De 1893 a 1905, de 1909 a 1914, nombrado por el ministro de la gobernación por la Semana Trágica de Barcelona, y un mes en 1924 coincidiendo con el Desastre Annual. Fue un hombre profundamente religioso que vendió una finca en Nanín y con el dinero compró la imagen del Santo Sepulcro, una imagen que se encuentra en el templo antiguo de Sanxenxo, y que ocupa un lugar de excepción en la Semana Santa”, explicó.





Presentación de libros





Además, el presidente de Aelos, Marcelino Agís, y el arquitecto e historiador, Rafael Fontoira, fueron los encargados de la apertura con la presentación de dos libros. En “Catro mulleres de palabra”, una obra coordinada por Agís, se acercan las figuras de Rosalía de Castro, Concepción Arenal, Sofía Casanova y Emilia Pardo Bazán “como literatas, pero también como pensadoras, adelantadas a su tiempo en la defensa de la mujer y de temas sociales”.



En la novela “Un camiño de lenda” de Rafael Fontoira se cuenta la historia de un peregrino que recorre el camino francés a Santiago y va narrando leyendas de los lugares por los que pasa.



El secretario xeral de Política Lingüística de la Xunta, Valentín García, participó en las presentaciones y recalcó en la obra coordinada por Agís “a importancia de visibilizar as historias dunha xeración de escritoras na que a muller emerxe no panorama cultural galego e español para conquistar unha posición sobranceira no ámbito da literatura e do pensamento da súa época”. Así, añadió que “fan visibles as súas historias e a situación da muller na sociedade que lles tocou vivir”.



Con respecto a la novela de Fontoira, Valentín García hizo hincapié en la “calidade da trama, que afonda nos aspectos culturais máis enriquecedores do noso Camiño, dándolle ao lector a oportunidade de coñecer a través do seu relato algunhas das moitas lendas xacobeas”.