Afectados por el cierre de la Praza Asorey exigen al Concello de Cambados que “cumpra a lei” del Pleno y la reabra

Afectados por la peatonalización de la Praza de Asorey exigen al Concello que la reabra al tráfico en cumplimiento de la moción del PP aprobada en el Pleno. Para ellos no hay discusión posible porque es el “máximo órgano de representación cidadá e o decidiu de maneira democrática e transparente. Que cumpra a lei”. Así lo indicaron ayer en una comparecencia pública formada por una quincena de comerciantes que cuentan con apoyo de la asociación Cambados Zona Centro. Pero también había no asociados a la misma y también representan el sentir de vecinos y repartidores que hace unos días firmaron en contra sumando más de 700 apoyos.

“Téñenlle medo”

Aunque en el centro está el concejal de Obras e Seguridade Cidadá, José Ramón Abal Varela, se convirtió en un proyecto del cuatripartito en el momento en que sus socios de PSOE y Somos se mostraron a favor –solo censuraron sus formas–. Pero estos afectados le señalan a él, como promotor, y creen que los demás “teñen medo” de que siendo llave de gobierno “rompa o pacto”. “Ao final manda el. Os outros tres só están para cobrar?”, añadió uno de los presentes.



Y es que, de otro modo, no se explican cómo el edil “ignora” la moción y “actúa de maneira unilateral e en contra dos intereses dos veciños”. De hecho, esta postura les “perturba” y les genera “desconfianza institucional, pois nos preguntamos, con moita preocupación, se todo o que saia do Concello vai ser desta forma. Non podemos consentir que esteamos gobernados só polo señor Abal”.



Así las cosas, instan al alcalde, el socialista Samuel Lago, a que “lle faga cumplir o acordo ou imos facer 20.000 plenos ata que salga a resposta que quere Abal? A democracia non é iso, e o que pretende é máis propio doutros rexímenes”, añadieron, dando respuesta a lo anunciado por el concejal, de que va a presentar otra moción porque estaban en minoría tras la marcha del BNG.



Esta comparecencia es un nuevo intento de este colectivo de retirar la peatonalización después de haber planteado “dúcias” de maneras de llegar a un acuerdo para un cierre que podrían comprender “se houbera un proxecto do que quere facer aí e non só colocar unhas macetas”.

Praza de Asorey cerrada al tráfico con los maceteros | GONZALO SALGADO



Porque las medidas que ha planteado para mejorar la operativa de carga y descarga “non valen para nada”. Así, plantean cuestiones como que los titulares de negocios de Rúa Real ahora podrán ir con sus vehículos particulares hasta la puerta sí, pero “cómo chegamos? Metémonos por Príncipe que é dirección prohibida? Non hai ningunha ordenanza que evite unha multa. Ou entramos por Fefiñáns? Sería absurdo que pasaran coches despois de oito anos peonalizada”, añadieron.



Ellos lo que quieren es que se recupere la movilidad de la zona y los aparcamientos pues, a pesar de la desconfianza mostrada por algunos sectores, aseguran que están sufriendo “prexuízos económicos e sociais, isto afecta gravemente aos aos negocios e ao desenrolo da vida cotiá dos veciños”.

“Onte tiven unha venda”

“Se nos fora ben, non estariamos aquí perdendo o tempo”, subrayó una de las afectadas. Otro señalaba que “non podemos abrir para facer 10 euros” y una tercera les invitaba a pasar una semana con ellos: “Non temos xente, a rúa é un deserto. As estatísticas das vendas con respecto ao ano pasado están aí, e que non digan que é cousa das compras online”. “Onte tiven unha venda cando, sendo decembro, estaría vendendo moito máis e iso que están os bonos activa”, apuntó otra más.



Se quejan también de la gestión realizara por el concejal de Pode desde el principio, cerrando “de maneira unilateral, sen diálogo e sen nada que acredite que hai un problema de seguridade”. Pero también respecto a las quejas surgidas: “Reuniúse unha única vez con nós e nin falou, só falaba o policía que levou, e tampouco respondeu aos nosos escritos. Sempre lle propuxemos medidas ou facer mesas de traballo pero actúa de forma pueril e dando mostras de ineptitude”, agregaron.



Llevan dos meses protestando sin resultado positivo, pero no descartan tomar “outras” medidas. No obstante, de primeras exigen el acuerdo Plenario: “Podemos concentrarnos, poñer carteis... si, pero o que realmente queremos é que se cumpra a lei”, sentencian.