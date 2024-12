La moción del PP de Cambados para obligar al Concello a reabrir la Praza de Asorey sale adelante

La moción del PP para solicitar la reapertura al tráfico de la Praza de Asorey salió ayer adelante después de que los socios del BNG abandonaran la sesión por el asunto del asilo dejando al cuatripartito en desventaja numérica. Así, las cosas el Concello debería ahora hacer efectivo el mandato y retirar la peatonalización que tantas quejas ha recibido, traducidas en más de 700 firmas.



Unas 40 personas asistieron a la sesión. En su mayoría comerciantes, hosteleros y vecinos contrarios al cierre, pero también alguno a favor, además de acudir el presidente de la asociación de comercio Zona Centro, Juan Rey.



El responsable de la decisión, el concejal José Ramón Abal Varela, lamentó las “tensiones” generadas y defendió que “non foi unha medida arbitraria” si no “seguindo as directrices da Policía Local” y porque tras las peatonalizaciones realizadas en el entorno había quedado una “situación caótica”, en cuanto a la carga y descarga, e incluso “perigosa”, apuntó informando de que el pasado 12 de octubre “casi atropelan a un neno”.



Abal anunció que la semana que viene entrarán en vigor las medidas anunciadas hace unos días y se comprometió a mejorar la entrada del parking de la Avenida do Salnés, pero sin dar marcha atrás. Porque “é unha medida positiva e así nolo transmite en xeral á xente”, añadió, además de mostrarse convencido de que “en poucas semanas e meses pasará e os comercios funcionarán e axudará”.



Sus socios votaron en contra de la propuesta del PP, pues también están a favor del cierre porque apuestan por las peatonalizaciones y humanizaciones, aunque censuraron las formas de su socio de Pode: “Non se fixo ben, tiña que ter sido de forma paulatina non colocando uns maceteiros, ir por pasos e consensuando”, añadió el portavoz de Somos, Tino Cordal. El también concejal de Comercio aprovechó para defender el apoyo del gobierno al comercio local: “Gastamos máis que outros concellos en colaborar co comercio, incluso outros máis grandes, como Pontevedra, que ten 70.000 habitantes”.



Cree Cordal que con las medidas que se van a implantar, la situación denunciada por los afectados “quedará relativamente subsanada” y, en todo caso, “hai marxe para mellorar e mantemos aberta a vía do diálogo e iremos vendo como mellorar”, añadió el alcalde, el socialista Samuel Lago.



Para la popular Sabela Fole “no existe ningún argumento de beneficio” y es un “castigo” al comercio local que ya atraviesa dificultades por la “cabezonería de José Ramón Abal” que “corta la fuente de ingresos” de los negocios de la zona, que ahora “es una zona muerta”, declaró, asegurando que las ventas de algunos “han descendido en un 30%”. De hecho, ironizó sobre el “éxito” de las peatonalizaciones señalando el caso de la Rúa Ourense: “Era una de las calles más concurridas y ahora todos los negocios están cerrados”.

Al terminar la sesión, el regidor permitió la participación de algunos presentes y hubo algunos momentos tensos. Una comerciante habló en nombre de todos e invitó a las autoridades a pasar una semana con ellos para verificar sus quejas: “As medidas anunciadas son tiritas para unha decisión tomada sen un plan de mobilidade, só conseguiron que perderamos fluxo de clientes, que a xente non pase porque sabe que non ten onde aparcar e non digo diante dos escaparates como nos está a increpar algunha xente”, añadió. Otro recordó el asunto de los maceteros con que se ha cortado la calle y que aseguran genera situaciones de peligrosidad: “Deberían ir a quitalos xa esta mesma noite”.