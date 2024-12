Una moción sobre el asilo abre una brecha en el cuatripartito de Cambados

Una moción sobre el asilo abrió ayer una brecha en el cuatripartito de Cambados. Nuevamente acudía al Pleno con una propuesta en nombre de todo el gobierno -ahora in extremis, está a punto de cerrar- para que la Xunta lo compre, mantenga la atención asistencial y, en caso contrario, construya la residencia pública de que carece O Salnés. Pero el alcalde, Samuel Lago, apuntó que había un cambio de última hora, introduciendo la coletilla de que el “Concello está disposto a asumir unha parte e xestionar a compra”.

La estupefacción se instaló en la cara de sus socios del BNG que en su siguiente intervención informaron de su decisión de abandonar la sesión porque “isto parece unha broma, non fomos informados”. Ya en el exterior, visiblemente molestos, señalaron su descontento por las formas, pues “por respecto tiñan que telo comunicado polo menos antes do Pleno”, pero también por el contenido del añadido: “É facerlle a trampa aos veciños porque non podemos compralo para logo cederllo á Xunta e a nosa capacidade de endebedamento é pouca pola lei de estabilidade orzamentaria”, añadió su portavoz, Liso González.

Se abría así una crisis en un gobierno que tenía en este asunto un verso suelto con el socio de Cambados Pode, quien según la oposición viene manteniendo una postura “de perfil”, pues en anteriores iniciativas ni se ha alineado con ella, el PP, ni con sus socios de gobierno, reiterando una y otra vez que debe haber un gran pacto político. José Ramón Abal Varela reconocía ayer que ese establecimiento de un compromiso económico por parte del Ayuntamiento, ese “cambio era o que pediamos, un acordo entre todas as administracións e facilita o noso voto a favor”. Para los nacionalistas quedó claro que el añadido solo buscaba complacer a este socio y se sintieron víctimas de una traición. “Rompe a liña de acción unida que viñamos mantendo, a pesar dos matices políticos que podiamos ter cada partido. Non é un cambio lóxico nin é o que levamos defendendo neste tempo”, añadió González.

Y es que en su opinión esto también alimenta la versión de los populares de que el Concello no ha hecho nada por mantener el asilo. De hecho, Sabela Fole se mostraba satisfecha: “Parece que ahora el Concello rectifica y por fin va a participar en los que pedíamos, por primera vez tiene algún tipo de implicación, así que lógicamente vamos a votar a favor. Hasta ahora quería un traje a medida, que me lo compre la Xunta y que me lo siga poniendo a funcionar y no, señores, yo quiero que sea para los cambadeses”.

Así las cosas, la propuesta salió adelante a pesar de la ausencia del Bloque, aunque el cuatripartito no dejó de defender que el Ayuntamiento no dispone de capacidad económica y de recordar que la atención a los mayores es una competencia autonómica, como puede ser la de un hospital o en un colegio: “Imos hipotecar o futuro de Cambados, os cartos de todos, cando non temos capacidade económica nin competencial… Compralo para que, para facer un parque de atraccións?”, replicó el portavoz de Somos, Tino Cordal. Pero también que esa coletilla, en realidad, no introduce nada nuevo, “porque mesmo nas cartas remitidas á Consellería de Política Social xa lle ofrecemos o noso apoio”, apuntó el alcalde, Samuel Lago.

El socialista también volvió a relatar el histórico de sus intentos desde hace un año: reuniones con la Xunta (Facenda, Patrimonio y “decenas” de peticiones de cita con Política Social) para encontrar una solución, con la Diputación, la orden propietaria, peticiones de prórroga para buscar apoyo económico de otras administraciones, conversaciones con empresas que pudieran estar interesadas incluyendo la Fundación Amancio Ortega, iniciativas parlamentarias… Para combatir las “mentiras” que asegura ha vertido el PP en este tiempo, para “demostrarlle que lideramos e lotaimos pola permanencia do asilo, mentres o PP local defendía ao seu partido no lugar de ao seu pobo”, añadió el regidor.