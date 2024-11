Mil firmas para que el asilo de Cambados sea público: “Mentres as mulleres de San Tomé sigamos en pé, non se vai vender”

El grupo de vecinas de San Tomé que se ha unido para intentar conseguir una reunión con la conselleira de Política Social, al margen de partidos y administraciones, registró ayer las 95 firmas que ha recogido en una semana. Creen que podrían haber recabado más, pero no quieren extenderla porque el cierre del asilo de Cambados está previsto para antes de Navidad, así que resulta urgente.



Aunque la Xunta ha descartado la adquisición para su conversión en una residencia pública, alegando que “resulta inviable”, estas cambadesas opinan lo contrario y le pedirán que acceda. “Hai espazo para construír e ampliala, para facer unha residencia e un espazo público para ir xogar e convivir coa xente maior, o centro de día está ao lado... Se hai cartos para Altri e outras cousas... Que miren polo pobo e que nos dean servizos, que cada vez somos máis xente maior e non temos onde meternos”, expuso una de ellas, María José Cacabelos, quien añadió que en este barrio marinero hay muchas vecinas autónomas del mar que “non se poden permitir o luxo” de pagar una privada.



Y es que además de perder un símbolo, como contaba otra vecina, recordando las aspiraciones de su padre de acabar sus días en un centro al lado de su casa y no tener que irse fuera, como pasará ahora, indican que no hay una pública en la comarca y creen que esta es una oportunidad. “Mentres as mulleres de San Tomé sigamos en pé, non se vai vender, aínda que teñamos que poñernos diante da porta”, añadió una tercera, Victoria Oubiña.