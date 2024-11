El PP le reprocha en el Parlamento a PSOE y BNG que el Concello no expropiara el asilo de Cambados “como bos progresistas”

El PP aseguró ayer en el Parlamento de Galicia que la Xunta no puede ejercer el derecho de tanteo y retracto para comprar el Pazo de Montesacro, rebatiendo una de las propuestas del BNG, que volvió a pedir en esta sede que lo compre, rehabilite y amplíe para convertirlo en una residencia pública. Esta sería la opción propuesta en caso de que ya tenga comprador –la orden lo niega a pesar de tener fecha de cierre–, pero según la diputada María Dolores Hermelo esta herramienta recogida en la Lei de Patrimonio “só afecta aos bens declarados BIC e aínda que está incluído nun, o conxunto histórico, non o é por si mesmo”.



La diputada nacionalista Montse Prado insistió en que es posible por estar dentro de uno y si no, insistió en su segunda medida: que el posible nuevo dueño no pueda cambiar el uso del suelo, que ahora es dotacional asistencial. Además, no recibió nada bien los argumentos de la popular en respuesta a su iniciativa y a la otra presentada por el PSOE sobre este tema, aunque en su caso para exigir a la Xunta que reciba al alcalde de Cambados.

“Espumean”

Especialmente le molestó cuando Hermelo calificó a ambos partidos de “negacionistas das prazas privadas. Espumean cada vez que un servizo non é cen por cen público, pero só cando lles convén”, declaró. Y es que le parece “curioso” que pidan “destinar 4 millóns de euros a 70 prazas privadas” y cree que ambos partidos y el Concello que gobiernan “aproveitan o tema social e de paso que nos paguen o pazo”, pero “a Consellería de Política Social ten que optimizar os cartos públicos e non os pode gastar en pedra para manter o seu patrimonio”, añadió.Como ya vienen diciendo los populares desde hace tiempo, considera que el cuatripartito podía haberlo adquirido o “como bos progresistas, acudir á expropiación e sen problema, alegando utilidade pública ou interese social”.

“250 millóns para Altri”

La diputada socialista Paloma Castro le replicó que su pretensión es “seguir subvencionando empresas privadas como a Domus Vi, que xa sabemos que vínculos ten co PP” e insistió en que el Concello “non ten orzamento nin competencias” para asumir la operación. Y para los nacionalistas sería una “ganga” para la administración autonómica, pues “na construída pola Fundación Amancio en Santiago de 120 prazas destináronse 25 millóns e 400 na urbanización”, pero para “vostedes respectar os cartos dos galegos é destinar 250 millóns á macrocelulosa Altri que vai ser a ruína da Ría de Arousa”.

El alcalde de Cambados niega que no quisiera reunirse con la oposición

El alcalde de Cambados, Samuel Lago, aseguró ayer que “é totalmente falso” que se negara a reunirse con el PP, la oposición, para abordar una estrategia común para el asilo. Explica que el párroco José Aldao le planteó la opción “e dixen que non tiña inconvinte para todo o que fora aportar e intermediar, pero non recibín nin unha chamada nin unha proposta de reunión da súa voceira, Sabela Fole”. A la pregunta de porqué no convocó una junta de portavoces, el socialista indicó que siempre está abierto a escuchar a “quen quere brindar colaboración e pide unha reunión porque realmente considera que ten algo que aportar” y que “nunca xamáis” se negó a recibir a Fole. De hecho, cree que “si estivera disposta daría unha chamada –para que le reciba la conselleira– pero teño a impresión de que alguén lle di que non me reciba”.