El BNG intuye que el asilo de Cambados tendrá un destino hostelero y el “PP está ao tanto”

El BNG “non dá a batalla por perdida” con el asilo de Cambados y presentará por la vía de urgencia varias iniciativas parlamentarias para que la Xunta lo compre y lo convierta en una residencia pública. Asegura que dispone de herramientas legales y administrativas incluso si ya tiene comprador. No obstante, desconfían de su intención. Le acusa de “falla de transparencia” en todo este proceso originado hace un año, cuando la orden lo puso a la venta, y temen que haya intereses hosteleros y que el gobierno del PP, así como su agrupación local, “están ao tanto do que vai pasar”.



Así lo indicaron ayer su diputada Montse Prado y el portavoz local Liso González, que está más por la labor de seguir peleando esta opción y no tanto en exigir una nueva, como su socio del PSOE en el cuatripartito que gobierna el Concello; también por el nulo interés de la Consellería Política Social. Como cuestión principal destacaron que el suelo donde se asienta el Pazo de Montesacro está catalogado como dotacional asistencial, así que solo cabe otro geriátrico o algo sanitario, una actividad que no ha resultado atractiva para el sector privado.



El caso es que cambiarlo estaría en manos de la Xunta tras la última reforma de la Lei do Solo “e o Concello pouco podería dicir” y esto, sumado a la posibilidad de construir otro volumen en la zona de la huerta, que son 600 metros cuadrados, “cheira a chamusquina”. Además de que ven esa posibilidad de ampliación como la oportunidad para adecuar las instalaciones a la normativa e incluso aumentar sus 70 plazas.

Sospechan, entre otras cosas, porque "cando preguntamos polo futuro da capela dixéronnos que estaba arranxado"



El Bloque defiende que “aínda pode e debe rectificar”, principalmente por la necesidad asistencial de O Salnés, con un 25% de la población mayor de 65 años, aunque “xa polo seu valor patrimonial merece preocupación”. La parlamentaria detalló que si aún no hay comprador, como dijeron las Hermanitas de los Ancianos Desamparados cuando anunciaron el cierre definitivo antes de Navidad, se puede adquirir: “O prezo non é traba; o PP facilita o negocio a todo tipo de empresas de coidado de maiores e o sanitario, engordando os seus petos e sen construír ningunha residencia pública en case 16 anos. É indecente”.

Sospechan que la operación está cerrada entre otras cosas porque “na reunión preguntamos polo futuro uso da capela e nos dixeron que estaba arranxado”, expuso González. Pero incluso en este escenario ven posibilidad, advirtiendo al comprador de que no cambiará el tipo de suelo y haciendo uso del derecho de tanteo y retracto recogido en la Lei del patrimonio cultural de Galicia.

"Os nosos maiores non son mercancía nin sacos de patacas que hai que recolor, teñen dereito a unha vellez digna", clama la diputada



Prado detalló que le permitiría comprarlo por el mismo precio. Y si no, piden que se declare como un bien de utilidad pública: “O PP o fixo con convenios de hospitais privados e para liñas eléctricas e non o vai facer para que 53 residentes non sexan abandonadas a súa sorte?”.



A los nacionalistas les preocupan especialmente, pues seguramente sean enviados lejos de sus familias ya que el asilo más cercano de la orden está en Caldas, pero solo tiene tres plazas. De hecho, criticaron la reacción de Política Social: “Di que estará vixiante de que se reubiquen, pero os nosos maiores non son mercancía nin sacos de patacas que hai que recolocar, teñen dereito a unha vellez digna e preto dos seus familiares para evitar o deterioro e a soidade, sería dunha inhumanidade brutal tendo en conta ademais que atenden a persoas de escasos recursos”.