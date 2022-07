“Albariño no Camiño”: González Crespán ofrece su teoría de que la vía romana XX atravesaba la Ría de Arousa

El programa “Albariño no Camiño” arrancó ayer en Cambados y hoy empezará con una conferencia de César M. González Crespán y la historiadora Maribel Iglesias sobre los “Camiños do Mar” en la que se abordará la buena comunicación por mar de Galicia desde la prehistoria y además, este ingeniero industrial defenderá su teoría de que la vía romana XX, la “per loca maritima”, atravesaba la Ría de Arousa. No faltará nuevamente la música con los conciertos de Isi Vaamonde (13 horas) y de la cantautora Antía Muíño con la mítica banda Inmaculate Fools (22 horas), ambos en Torrado.





La charla tendrá lugar en Exposalnés, a partir de las 11:30 horas, y como todas las actividades de este programa es gratuita. En Torrado también habrá talleres infantiles a las 12 y a las 17 horas; catas de variedades de albariño de bodegas de la DO Rías Baixas (para lo cual es preciso inscribirse previamente) y una nueva sesión de “Camiñando Cambados: Andainas teatralizadas” con Teatro no Garaxe y la guía profesional Sandra Pérez. Saldrá del atrio de la iglesia parroquial de Santa Mariña y, como todas, empieza a las 20 horas y el hilo conductor es la red de hospitales de peregrinos y transeúntes que existía en la villa ya desde el siglo XV.





Rutas teatralizadas

La jornada de hoy se centrará en el que nunca llegó a funcionar en el convento de San Francisco done había una pequeña capilla. Luego la guía hablará de la Casa Os Pazos (Pazo de Ulloa) y se subirá hasta Santa Mariña para conocer la historia de sus ruinas y toda la iconografía artística de este BIC.





Mañana domingo será el turno del hospital que existió en Fefiñáns, con explicaciones además de la monumentalidad de este espacio (pazo, plaza, etc.) y con ruta hasta el Muíño da Seca, otro BIC cambadés y de los pocos de mareas aún en pie. Para todo esto Pérez se basa en referencias documentales, en las investigaciones del historiador Sindo Mosteiro –el que más ha estudiado sobre esta red–y también vestigios existentes aún hoy en día, aunque pocos, como la inscripción en unas casas de Rúa Hospital, pegados a la capilla, donde existía uno de estos centros donde se prestaba atención de pequeñas curas e incluso atenciones a pobres, como también prueba el cruceiro de San Roque, frente a la capilla de Santa Margarita, donde se ve la imagen del Santiago peregrino como “Homo viator”, como protector del camino. Y es que toda esta historia cambadesa pone de manifiesto que desde la capital del albariño también se peregrinaba a Santiago de Compostela, pero sobre todo, que era un paso de múltiples caminos con servicios como los mencionados. Y para aportar color a estas rutas, una docena de actores de Teatro no Garaxe realizan diferentes escenificaciones dando vida a peregrinos o vecinas que cotilleaban sobre el pleito que se traían entre manos los curas de Lois y Santa Mariña por la apertura de un hospitalillo en lo que luego fue el convento de San Francisco y otros muchos personajes.