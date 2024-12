El alcalde de Cambados replica que “non hai obriga” de cumplir la moción de la plaza Asorey

A pesar de la creciente queja, el Concello no va a retirar la peatonalización de la Praza Asorey ni va a ejecutar la moción del PP solicitándole que la reabra al tráfico, como le reclama un grupo de afectados. El alcalde, Samuel Lago, replica que “non é de obrigado cumprimento” y también que su papel en esta polémica es limitado porque las competencias en esta materia están delegadas en su socio de Pode.



Por su parte, este, José Ramón Abal Varela, ya no quiere hacer más valoraciones sobre las protestas y sigue hacia adelante, asegurando que la primera medida implantada, el aparcamiento exprés, “está funcionando moi ben” e incluso hay otras zonas interesadas en tener uno, como Curros Enríquez. De hecho, van a estudiarlo para esta calle y “onde nolo pidan, sempre que sexa viable” porque el comercio local “conta co noso total apoio e tomaremos todas as medidas posibles para axudarlle a vender máis”, añadió.



No lo ven así muchos negocios del entorno de Asorey que el jueves dieron la cara en una comparecencia pública quejándose de una bajada de ventas por el cierre al tráfico, la eliminación de aparcamientos y los cambios en la carga y descarga y, sobre todo, por no consensuar medidas paliativas antes de peatonalizar. De hecho, reclamaron al regidor que se cumpla lo aprobado en el Pleno y avalado por 700 firmas, pero Lago puntualizó ayer que “unha moción é unha petición instando ao grupo de goberno, pero non é de obrigado cumprimento como si o son os acordos plenarios, que teñen un expediente, un procedemento”, declaró.

La destitución, “única forma”

Tampoco va a modificar la decisión de Abal, en primer lugar porque está de acuerdo y cree que las medidas planteadas “atenden a maioría das demandas”, de hecho, ve “un poco de cerrazón” por parte de los contrarios. Pero además, indica que al ser una competencia delegada “non teño capacidade nin podo tomar decisións, a única forma sería destituír ao concelleiro, que é a quen deben dirixirse para chegar a un entendemento, que creo é posible”, añadió.



El socialista se limitará a “seguir falando” con su socio de Pode para “tratar de que todo funcione mellor” y, de hecho, tienen pendiente de acordar el modo de entrada en vigor de los cambios de circulación y parada en el entorno de la plaza planteados tras las primeras quejas. Siguen estudiando con el secretario municipal si es posible mediante un bando de Alcaldía o por modificación de la ordenanza de tráfico.

En todo caso, las posibles ya se están implantando, como esos aparcamientos exprés que “a pesar de levar só tres días está funcionando sorprendentemente ben, facéndose rotacións para favorecer eses recados rápidos”, explicó el concejal de Seguridade e Obras. También funcionará en breve el horario ampliado en una hora de la descarga convencional –de 9 a 13 horas–, con lo cual quedarían pendientes cuestiones como el acceso libre, aunque con horario, para los titulares de negocios con sus vehículos particulares; una incertidumbre aún que forma parte de la lista de quejas del colectivo contrario al cierre.



El socio de Pode se queda con las voces a favor de la peatonalización y destaca que así “consolídanse” las actuaciones iniciadas en 2016 para ir peatonalizando el barrio de Fefiñáns.