El alcalde de Cambados replica a la Xunta que sus ayudas salieron año y medio antes de conocerse la venta del asilo

El malestar del alcalde de Cambados con la respuesta de la conselleira en el Parlamento sobre la compra del asilo va “in crescendo” y ayer acusó a la Xunta de “tomarlle o pelo aos veciños”. Y es que expuso que las ayudas a las que hizo referencia Fabiola García se convocaron por última vez en marzo de 2022, “un ano e medio antes de saberse que o asilo ía pechar”, destacó el regidor, que incluso contactó con su departamento para confirmar lo que ya sospechaba el día de la sesión, que el Concello no había podido acogerse a esas subvenciones destinadas a la construcción de infraestructuras para mayores y que fueron uno de los principales argumentos de la conselleira para rechazar que sea la Xunta quien compre el edificio de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. De hecho, llegó a decir “non imos apoiar ao Concello de Cambados”, alegando que su apoyo era para ayuntamientos que “se impliquen”.



Por estas cuestiones, al regidor cambadés le parece de una “desfachatez asombrosa e dunha falta de escrúpulos total que a portavoz local do PP e a propia conselleira nos acusen de non tela solicitado. É indignante que tomen o pelo aos veciños de Cambados e é indecente que culpen aos demais da súa inoperancia”. Asimismo hizo mención a los 18 millones de euros con los que se dotó a esa línea de ayudas y que se gestó mediante un convenio marco con la Fegamp para que los concellos construyeran centros de días, residencias... “Xa non entro a valorar o importe que se podería acadar”, pues “indicou que só a de Santiago custou 25 millóns”.