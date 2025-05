El alcalde de A Illa acusa al PP de “populismo” al criticar ahora las medidas de movilidad tras apoyar hace años el PMUS

Los ecos del controvertido Pleno de esta semana en A Illa resuenan todavía este fin de semana. El alcalde, el socialista Luis Arosa, acusa al PP de alentar una “estratexia populista” en su oposición contra las medidas de la zona residencial que limita el acceso de vehículos foráneos al centro urbano. Insistió en el mensaje trasladado ya durante la sesión: que los conservadores habían apoyado, desde su tramitación a su aprobación, el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) en el que se contemplaban ya esta y otras medidas.



Por eso, Arosa habla de “a incoherencia do PP da Arousa”, pasando “de defensores a detractores do PMUS por puro oportunismo político”. Insiste en recordar que los populares estuvieron presentes ya en la tramitación del documento en 2017. Así, “a realidade, documentada en actas e rexistros oficiais, desmonta a campaña de desinformación que agora promove o PP”, considera el regidor.



“Unha boa idea”

El alcalde echa mano de estos registros para señalar que el anterior portavoz popular, Juan José González, “cualificou o PMUS como ‘interesante e moi importante para o noso pobo’ no Pleno de aprobación (xullo do 2017)”. “En abril de 2018, o mesmo PP votou a favor da solicitude de fondos Feder para executar o plan, afirmando que estas actuacións ‘baixarían a sinistralidade a cero’ e agradecendo expresamente ‘a boa idea’ do proxecto”. “Nese proxecto incluíase a apertura do vial do Agro da Torre, carrís bici, servizo de alquiler de bici, aparcamento disuasorio do Bao” y otras medidas. También “a transformación de rúas en zonas residenciais”, “explicitamente recollidas na páxina 41 do PMUS que eles mesmos aprobaron”, subraya el alcalde socialista. “O actual voceiro popular, Miguel Paz, que tamén apoiou con entusiasmo estas iniciativas, parece agora sufrir unha amnesia selectiva e conveniente”.



“Mentres se traballa para implementar un proxecto consensuado que mellorará a calidade de vida dos veciños, o PP dedícase a sembrar dúbidas, manipular e crispar”, lo que cree “unha notable falta de respecto cara aos cidadáns de A Illa”.