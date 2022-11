El alcalde de A Illa exige una reunión al conselleiro de Sanidade ante la falta de médicos y pediatras

La situación en el centro de salud de A Illa, sin pediatras y con una falta generalizada de médicos, ha llevado al alcalde insular, el socialista Carlos Iglesias, a solicitar formalmente una entrevista al conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña.





Desde el gobierno local exigen una “reposición do servizo de pediatría” y alertan de lo que consideran una “precariedade sanitaria que vai a máis ante a pasividade da Xunta”.





“Discriminación”

El regidor habla directamente de “nova discriminación da Xunta” a los niños de A Illa, “aos que Xunta obriga a desprazarse a Cambados para acceder á consulta dun especialista en enfermidades infantís”. La situación, añade el alcalde, es “insostible”, ya que la “precariedade da Atención Primaria en A Illa chega ata o punto de que o centro de saúde foi atendido durante toda esta semana por un só facultativo”, recordó. Esta situación “obrigou a cancelar todas as citas médicas non urxentes e as das especialidades”, insisten desde el Concello isleño.





En el escrito presentado a la Consellería, el ejecutivo local indica que la situación de “precariedade sanitaria” se “arrastra” en la localidad desde hace dos años. No solo se señala el “insuficiente” número de médicos, sino la “non sustitución das baixas por enfermidade ou vacacións e á suspensión da consulta de Pediatría como causas dun malestar social, traducido na presentación continúa de queixas e reclamacións que vai en aumento”.





El regidor se muestra preocupado por que “a falla de facultativos nas consultas dificulta a detección e atención de patoloxías clínicas e, no caso dos cativos, de xeito máis relevante ao non contar cun especialista médico nesta franxa de idade”.





Por todo ello, reconoce la “profesionalidade” de la plantilla del centro de salud, pero exige medidas a la Xunta, también de mejora laboral para ellos, y no descarta convocar movilizaciones.