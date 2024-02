El alcalde de A Illa vuelve a clamar contra la Xunta, ahora por la vieja demanda de un centro de día

El alcalde de A Illa, Luis Arosa, reclamó a la Xunta un centro de día porque “é moi necesario ante o envellecemento da población”. Se trata de una vieja reclamación, de hace casi una década, y el regidor mantiene su ofrecimiento de darle los terrenos y con opción de elegir: junto al IES o en Os Castriños. Sin embargo, “unha vez máis rexeitouse a enmenda presentada aos Orzamentos da Xunta”, lamentó.



Desde hace algunas semanas, y en pleno contexto electoral, Arosa viene recordando reclamaciones de inversión para el municipio que llevan años sobre la mesa “ante a desidia da Xunta con este Concello. Non existimos para ela. Nin paseo do Cantiño, nin carril bici no vial do Xufre –leva 15 anos inaugurado–, nin centro de maiores nin outras moitas reivindicacións”, se quejó.



Hace tiempo que el regidor se muestra muy crítico con el gobierno autonómico sobre todo después de que el viejo paseo de O Cantiño se hundiera y no haya encontrado una respuesta positiva a su reforma integral.