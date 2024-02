Arosa reta al PP a publicar los fondos invertidos por la Xunta en A Illa en los últimos cuatro años

El alcalde de A Illa, Luis Arosa, no salía ayer de su asombro por el anuncio del PP en el mitin del pasado domingo en Vilanova. Los populares cuantificaron en 58 millones de euros lo que lleva invertido la Xunta en la vecina localidad en la última legislatura. Un esfuerzo inversor en las antípodas de lo concedido a A Illa, lamenta el regidor.



“Unha vez máis vese o desprezo e o uso partidista que fai o PP da Xunta de Galicia: nun dos seus concellos máis célebres gasta 58 millóns na última lexislatura, non é unha broma. E aínda por riba, publícano, non se cortan un pelo. É unha discriminación, pública”.



El primer edil fue un paso más allá en su crítica y reta al gobierno popular en Galicia a “que diga a inversión que levan feito nestes últimos catro anos en AIlla. E que non veñan vender outra vez O Xufre, que leva anos e anos feito”.



El alcalde concede que la Xunta aportó fondos a A Illa “a través do fondo de compensación ambiental” y para la adquisición “do vehículo da Policía Local”, dos inversiones de 40.000 euros, financiadas por la Xunta en un 70 %. Lo que deja la estimación de la inversión autonómica en A Illa en cuatro años en “uns 60.000 euros”: “Aínda virán a dar cifras do Servizo de Axuda no Fogar. Igual saen escaldados”, advierte el primer edil. Que insiste: “Rétoos a que digan eles a inversión”.



“O que pido non é máis que o feito noutros concellos”. “Coa cuarta parte do que din que invertiron en Vilanova, arranxan en A Illa”. El alcalde recuerda actuaciones pendientes como la mejora del colegio, del vial de acceso al municipio, el carril bici de la carretera de O Xufre y el paseo marítimo.

"Xa que eles piden publicamente o voto" para el candidato conservador, para “manter” el “elevado ritmo de investimentos” en Vilanova, recordó Arosa, "eu pido aos nosos veciños que voten, pero para botalos, para que os investimentos que necesita a A Illa de Arousa sexan unha realidade", "e a única opción é o PSOE", concluye el socialista.