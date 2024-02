El PP presume de la inversión de la Xunta en Vilanova, que cifra en “58 millóns na última lexislatura”

En nada menos que en “58 millóns de euros” cifró el PP hoy en un mitin en Vilanova la inversión de la Xunta en la localidad en los últimos cuatro años.



La secretaria general de los populares en Pontevedra, Luisa Piñeiro, cuantificó la inversión en “case 15 millóns de euros anuais” y achacó la destacada cifra de apoyo económico del gobierno al municipio “polo gran traballo do alcalde e pola colaboración de Alfonso Rueda”.



Por ello, Piñeiro pidió públicamente el voto para el candidato conservador, a fin de “manter” el “elevado ritmo de investimentos” en el Ayuntamiento.

“Xenreira a Vilanova”

Durante la cita de los populares, también atacaron a los rivales políticos, planteando así lo que consideran una disyuntiva que une color político e inversiones públicas: la alternativa al PP, afirmaron, sería un “multipartito de esquerdas que non ten as súas preferencias neste concello e co que se corre un risco serio e real de parálise e castigo dos moitos investimentos en marcha e dos que se proxectan para o futuro, porque PSOE e BNG téñenlle xenreira a Vilanova xa que non lles gusta o que votades”, declararon desde la formación conservadora.



El acto tuvo lugar en el centro social de Corón y en él intervinieron también el conselleiro Román Rodríguez, el candidato vilagarciano Raúl Santamaría, el alcalde Gonzalo Durán y el edil y diputado provincial Javier Tourís.



Piñeiro, finalmente, calificó al PP de Vilanova como “o corazón e a alma” de los populares en la comarca de O Salnés.