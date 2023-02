El alcalde independiente David Castro será el candidato del PP en Ribadumia

Sacudida política en Ribadumia. El hasta ahora alcalde independiente, David Castro, se integra en el PP y será el candidato de los populares en la localidad ribadumiense.

El Partido Popular llevaba tiempo intentanto la integración, histórica, de esta formación conservadora escindida hace dos décadas. Ahora, Castro, que ya había sido concejal por el PP en 1999, y que gobierna en Ribadumia desde 2015 tras arrebatar el bastón de mando a los populares, será el alcaldable por el PP. El presidente de este partido a nivel provincial, Luis López, mostró su satisfacción por la integración de los independientes "moitos dos cales xa pertenceron ao noso partido". Destacó, además, "o traballo e a xenerosidade de todos".

A pesar de que la formación opositora Somos Ribadumia ya había manifestado hace meses de forma pública que esta integración podría producirse, según López el acuerdo surgió en las últimas semanas "dun xeito natural, posto que estamos a piques de comezar un novo ciclo político, e todas as partes entendemos que o mellor xeito de afrontalo era xuntos, porque xuntos somos máis fortes e tamén porque é a mellor solución de futuro para Ribadumia". "Todos queren sumar, ofrecerlle o proxecto máis forte posible aos veciños de Ribadumia e trasladar á cidadanía que, en política, a unidade é fundamental para dar exemplo e para atender mellor e aínda con máis intensidade á xente”.

La maniobra política, que une de nuevo a todo el espectro conservador en la localidad saliniense, “non responde a ningún experimento nin cousa rara, obedece simplemente ao que levamos moito tempo dicindo no PP, porque nós somos serios e temos palabra, e que se centra na recuperación e acollemento de todas as persoas do centro-dereita para seguir conformando un proxecto político coa maior base e respaldo social posible”.

Luis López quiso agradecer y destacar la "implicación" y "compromiso" de Castro, alabando su "forte tirón electoral, o seu gran traballo como alcalde de Ribadumia, a súa capacidade de xestión e de consecución de investimentos e o seu trato cercano cos veciños”, considerando que el regidor era la mejor opción como candidato.

"Hoxe é un gran día para o Partido Popular e para Ribadumia, porque hoxe somos máis fortes, e fronte ás leas constantes de gobernos de coalición, bipartitos e multipartitos que perxudican aos veciños e que obedecen a políticos que só se preocupan do seu e de mirarse o embigo, nós ofrecemos estabilidade, seriedade e unidade para Ribadumia, que son os piares fundamentais para ter un concello adicado en exclusiva a atender aos seus cidadáns”.

Con todo su equipo

Por su parte, Castro manifestó también su satisfacción por "sumar e aglutinar as forzas dos dous partidos e por volver ao Partido Popular e a un proxecto político co que nos sentimos plenamente identificados” resaltando que el proyecto que ahora emprende lo hace con todo su equipo, por lo que “vai ter continuidade e vai recibir un masivo apoio veciñal porque está a funcionar e a atender axeitadamente aos veciños".

"O único cambio é que agora defenderemos a nosa xestión coas siglas do Partido Popular, baixo as que estivemos moito tempo e ás que regresamos con agrado, polo que o noso proxecto para Ribadumia, que é o máis importante para nós, vai ser aínda máis forte, pensado unica e exclusivamente nos veciños, xa que sumámonos os militantes de ambas formacións e ademais actuaremos baixo o paraugas e coa colaboración e respaldo dunha organización política moi potente, que representa á maioría social dos galegos e que sentimos como nosa”, valoró.

"A ninguén se lle escapa que esta decisión non é estraña e entra dentro da absoluta normalidade, porque a práctica totalidade dos que conformamos Independentes de Ribadumia fomos integrantes do PP durante moitos anos". Es más, el alcalde y ya candidato popular añadió que "no seu momento, a situación política facía necesario que defendéramos a Ribadumia, que é o realmente importante para nós, doutro xeito e dende outra perspectiva, pero agora o panorama mudou, ábrese un tempo político diferente no que as principais forzas políticas collen máis peso e nós non queremos perder o paso polo ben de Ribadumia. Nese novo marco, loxicamente, nós tíñamos que estar no Partido Popular, que é con que nos identificamos polos seus principios, o seu proxecto, o seu trato de cercanía coa xente e prioridade absoluta para os veciños, a súa seriedade e o seu rigor", concluyó.