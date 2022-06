El alcalde se muestra satisfecho con la presentación belga de la Festa do Marisco: “Foi un éxito”

El alcalde de O Grove, Jose Cacabelos, se mostró satisfecho con el resultado de la presentación de la Festa do Marisco en Bruselas a la que asistieron medio centenar de personas, entre representantes de agencias de viajes, mayoristas y minoristas, de medios de comunicación locales y autoridades como la embajadora de España en Bélgica, Beatriz Larrotcha Palma, y el director de la oficina de Turespaña. El regidor indicó que ambas entidades se encargaron de los detalles en la ciudad para el evento, que se desarrolló en el restaurante Hispania.



Cacabelos explicó que se exhibieron los recursos de que dispone la localidad: paisajísticos, naturales, turísticos, etc. Y, por supuesto, presentó su evento por excelencia y una de las celebraciones gastronómicas más importantes: la Festa do Marisco, declarada de Interés Turístico Nacional y que tendrá lugar en octubre, tras dos años de ausencia por la pandemia. Para ello, también se realizó un showcooking a cargo de Álvaro Fuentes, de “Meloxeira” y Manuel Rodríguez, Rodri, que ofrecieron empanadas, mejillones, berberechos, navajas, vieiras, pulpo, fideuá de mariscos, tarta de Santiago y vino albariño para maridar. Todo lo necesario para exhibir el potencial de la localidad y su fiesta.



“O Grove fue protagonista en Bruselas. Fue un éxito, tuvo muy buena acogida, y estamos satisfechos con este arranque de la 59 edición”, manifestó el alcalde.