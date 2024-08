Alfonso Rueda: “Se o albariño mantén ese mimo e visión de futuro, iralle ben, e a Galicia tamén”

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, regresó ayer a Cambados, “un referente” para Galicia y donde “fui muy feliz”, reconoció por sus años como secretario municipal. En esta ocasión, no solo lo hizo como Cabaleiro do Capítulo Serenísimo, también para ejercer de Gran Mestre en el nombramiento de nuevos embajadoras del albariño en sustitución de Alberto Núñez Feijóo, convaleciente por una reciente operación. Fue después del desfile de cofradías amigas del Capítulo Serenísimo do Albariño llegadas a Cambados para acompañar a la orden en los actos más solemnes de la LXXII Festa do Albariño. Este año fueron 46 y algunas llegadas desde países de África y Asia.

Representantes de Cofradías asistentes al desfile del Albariño | MÓNICA FERREIRÓS



Durante su intervención, destacó el trabajo de viticultores y bodegueros de la DO Rías Baixas y prometió que su Ejecutivo seguirá “colaborando” con ella para seguir apoyando su crecimiento y “vocación exportadora”. Porque “si todo o que aquí se elabora, segue con ese mimo e esa visión de futuro, seguro que lle irá ben e se ao albariño lle vai ben, a Galicia seguro que lle vai ben”.



El alto mandatario destacó que el albariño en particular y los vinos gallegos en general son uno más de los atractivos de la comunidad autónoma y una de las “cousas que merecen a pena” en esta tierra que es un “referente”, dijo, y “onde segue collendo todo o mundo”, añadió en gallego, en un discurso bilingüe, pensado también para las cofradías amigas del Capítulo llegadas desde otras partes de España y del mundo. En este sentido, también señaló que está teniendo un “verán esplendoroso” y que de seguir así, las estimaciones son de cerrar 2024 a los ocho millones de visitantes. “Somos una tierra de acoger a todos con los brazos abiertos”, dijo.

Público asistente a los actos del Capítulo en el Patio de Armas del Pazo de Fefiñáns | MÓNICA FERREIRÓS



Para el presidente, es importante mantener las tradiciones que “fan as cousas ben” y así ve la labor del Capítulo. También tuvo un recuerdo para Feijóo y una misión para el alcalde de Cambados, Samuel Lago, porque “ten a responsabilidade enorme de que as cousas se sigan facendo ben”, así como para el presidente del Consello Regulador, Isidoro Serantes, ante los retos que tienen por delante, porque “hace años, la DO apuntaba potentes maneras y esto puede crecer más y más”.

Llamada a mantenerse unidos

El propio Serantes apuntaba en su discurso que son objetivos “ambiciosos, pero realizables si seguimos trabajando unidos como hasta ahora”. Están recogidos en el Plan Director 2030 presentado recientemente y que busca duplicar el valor de las ventas de la DO Rías baixas para ese horizonte. Para ello plantea un crecimiento ordenado y acompasado de la producción con la demanda y “sin perder un ápice de calidad”. También aumentar el número de referencias de elaboraciones singulares, entre otras cosas.



Pero además, el sello pontevedrés se presenta como garante de futuro para el rural gallego, donde “está su esencia”, como dijo su presidente, quien indicó que su “objetivo es que los jóvenes y profesionales cualificados sigan apostando por la DO del mejor vino blanco del mundo, avanzando así en ese relevo generacional que tanto necesita el rural gallego”, indicó. De hecho, sentenció: “Ofrecemos un proyecto de vida personal y profesional”.



En la mesa presidencial del Patio de Armas del Pazo de Fefiñáns también estaban el presidente de la Diputación, Luis López, el alcalde de Cambados, Samuel Lago, y el canciller del Capítulo, Pedro Piñeiro.