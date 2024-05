Alumnos de Ribadumia transforman un proyecto educativo en ayuda para investigar la enfermedad de Dent

Los 45 estudiantes de Tercero de ESO del CPI Becerra Malvar han puesto en marcha la campaña “Deposita aquí tus tapones y llena corazones” con el fin de recaudar estos elementos generadores de un beneficio económico, por su condición de reciclables, y ayudar en la investigación de la enfermedad de Dent, clasificada como rara y que afecta a la función renal.



Luego se enviarán a la asociación de referencia en España, Asdent, ubicada en Barcelona, para que se encargue de venderlos. Así lo explicó ayer el grupo de alumnas cuya campaña fue elegida por la clase de entre todas las presentadas para sacar adelante la iniciativa y que se encargaron de todo el proceso, incluyendo el contacto con el Concello para pedir su ayuda.

Así las cosas, además de en el colegio, habrá puntos de entrega en el Consistorio, la biblioteca, la oficina de Servizos Sociais, la plaza y en el stand municipal y el punto violeta de la Festa do Tinto.

Son Lara Pedrouzo, Carla Feijóo, Alba Cacheda, María Jorge y Shaila Braña y ayer animaron a colaborar ya que “esta sencilla acción”, de no tirarlos en otros contenedores, “puede ayudar mucho a la causa”, pues al ser una enfermedad minoritaria, “las farmacéuticas no investigan porque no les compensa económicamente”.



En el mundo hay 400 afectados –28 en España y 10 en Galicia– por este trastorno genético que progresa con enfermedad renal crónica y fallo renal y para el que no hay freno farmacológico, según informaron las alumnas que, al igual que el resto de sus compañeros, tuvieron que investigar a petición de su profesora de Lengua Castellana y Literatura, Silvia López, que promovió la iniciativa como parte de las directrices de la ley educativa de “crear situaciones de aprendizaje” y con aspiración de repetirla.



El alcalde, David Castro, les acompañó y destacó que, en el ámbito solidario, “quizais as mellores campañas son as que saen dos colexios porque os activos son o futuro”.