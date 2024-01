Amenaza de multa en A Illa por dejar los raños dentro de las embarcaciones

Dejar el raño dentro de la embarcación a partir de hoy podría salirles muy caro a los rañeiros de A Illa. Desde la Cofradía han advertido a los mariscadores de a flote de que los Gardacostas pueden multar a aquellos que dejen sus aparejos en las lanchas al estar desde ya este sector en cese de actividad. Así pues se entiende que los que no van a faenar no pueden dejar el raño en la lancha y, si lo hacen, podrán enfrentarse a una sanción económica. Una medida que algunos mariscadores de a flote consideran demasiado extrema. Es por ello que en los últimos días aquellos que entregaron en el Pósito insular la comunicación conforme están en cese de actividad fueron retirando los aparejos de sus embarcaciones en el puerto.



La drástica bajada de la producción –ya desde el inicio de campaña el pasado mes de octubre– en las zonas de libre marisqueo de Arousa ya hacía preveer que en 2024 los rañeiros no seguirían faenando ni en Cabío ni en O Bohído. De hecho Os Lombos no llegó a abrirse a la extracción. Así pues la Consellería do Mar emitía hace tan solo tres días el orden para el paro biológico en el libre marisqueo que, además, pasará a ser gestionado por la administración autonómica después del intento fallido de la asociación Rañeiros. Lo que todavía no se ha emitido son los requisitos que deberán cumplir los mariscadores de a flote para –al igual que ocurrió en la campaña de 2023– poder acceder a las ayudas que se habilitarán. Lo que parece ya clarificado es que habrá que justificar un mínimo de días de trabajo y que la percepción de la cantidad que se estime no será compatible con el desempeño de otra actividad económica.



Según los datos facilitados por la propia Consellería do Mar en A Illa estaban registrados en el año 2023 un total de 365 rañeiros. Es esta –con bastante diferencia– la cofradía con mayor número de permisos en este sector en concreto. En el año 2019 eran 376. Ante la incertidumbre algunos han optado por buscarse un trabajo en tierra. En el global de la Ría de Arousa más de 1.300 personas se dedican al marisqueo a flote.

Este 2024 que acaba de terminar también mantiene en vilo al sector de a pie, después de que desde la Consellería se solicitase la declaración de zona catastrófica al Gobierno.