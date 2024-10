Amigos de Fefiñáns pide freno a eventos nocivos para la histórica plaza y el Concello retira la Aldea de Nadal

Por su belleza y singularidad, la Praza de Fefiñáns resulta el escenario ideal para todo tipo de eventos, pero la asociación de amigos del patrimonio cambadés ha puesto el foco en el impacto negativo que puede suponer un uso excesivo con el paso de camiones de gran tonelaje, enormes escenarios, decibelios elevados, la basura generada, etc. Advierte de que no solo se trata de las actividades en sí, sino todo lo que generan y precisan. Calcula que el año pasado estuvo ocupada durante cien días y también lo ve negativo, pues se impide disfrutar de una “vista limpa” del conjunto patrimonial. Así las cosas, recientemente se ha reunido con el Concello para pedirle que discrimine. En resumidas cuentas, que “non se recurra a ela para todo, que se repartan por outras partes da vila”, explica una de sus miembros, la historiadora Maribel Iglesias.



Por lo pronto, ha accedido a trasladar la Aldea de Nadal a la Praza do Concello. El montaje ya ha comenzado porque el Obradoiro de Emprego termina en noviembre y el vallado de todo su perímetro llamaba ayer la atención de los vecinos. “Será unha proba e para o ano miraremos se volvemos a Fefiñáns ou lle buscamos outra ubicación”, explica el concejal de Festexos, Tino Cordal. Reconoció que han recibido las “queixas” de Amigos de Fefiñáns, pero recalcó que ha sido el Ayuntamiento “quen tomou a tomou a decisión porque tamén pode ser positivo parar variar un pouco e darlle máis vida ao centro”, añadió.

En este caso, la asociación lamenta el excesivo tiempo que pasó el montaje en anteriores ocasiones, pero también el vertido de toneladas de arena para crear el suelo y que luego se ha retirado usando maquinaria como una minipala y cepillos de alambre con ahínco sobre el histórico pavimento.

Daños registrados

Pero no es lo único. Explican que este verano se “romperon as bolas da torre”, seguramente para entrar a algún concierto, y que un camión impactó contra un balcón y dos meses después “caeu un trozo e sospeitamos que algo tivo que ver”. También se refieren al interior del Pazo respecto a los decibelios, por ejemplo, pues aunque confían en la “boa vontade” de las autoridades municipales en su control, “está constatada” la superación de los niveles permitidos en más de una ocasión. De hecho, señalan la existencia de un informe emitido hace tres años por Patrimonio indicando que “o papel pintado dunha das salas tense agrietado polas moitas vibracións porque é moi fráxil e a estancia está construída sobre uns tabiques bastante sinxelos”, indicó la historiadora.

Pero además de hechos consumados, señalan los riesgos al pegarse infraestructuras a la fachada de la iglesia de San Benito, con elementos externos de gran valorar como el “Balboas”, o el propio arco, por el que pasan camiones cuando los bolardos para evitar el tráfico se mantienen tiempo sin poner. De hecho, para este Albariño se vivió un episodio cuando estaban entrando para depositar unos baños portátiles, aunque no pasó nada porque “se deron de conta a tempo”.

Señalan un informe de Patrimonio que constata daños en la sala de papel pintado por elevados decibelios



La Asociación Amigos de Fefiñáns es consciente de que su propuesta puede levantar ampollas y quieren que la ciudadanía comprenda su propósito y no lo reciba como algo procedente de un grupo cerrado de “quisquillosos”, sino que se “conciencie” de que eliminar las actividades más nocivas “é investir no futuro da vila” porque además de que “as leis son moi claras sobre os usos indebidos nos BIC e no seu entorno, impedindo a colocación de elementos con impacto visual, acústico e material”, también estamos hablando de un “icono que tamén é moi importante para a economía e a proxección internacional de Cambados. Xa que nos durou 400 anos, a ver se conseguimos que se conserve máis tempo”, reflexiona Maribel Iglesias.

Trabajos de aplicación de arena para el suelo de la Aldea de Nadal de otros años | CEDIDA

“É investir no futuro da vila”

Así, en el caso de los conciertos, creen que los de la Festa do Albariño pueden tener su razón de ser porque los vecinos “teñen dereito ao seu disfrute”. También entienden que los promotores elijan la histórica explanada por su belleza, y el propio Concello, como propietario y sufridor de la “inxustiza” de tener que pagar tasas por ocupar terrenos de Costas o Portos cuando quiere organizar algo en sus terrenos. Sin embargo, censuran eventos como la gira de los 40 celebrada en los últimos veranos con los que la plaza “sofre”. Son actuaciones “multitudinarias que son para facer botellón máis que outra cousa, que reúnen a xente non tan cívica e que poden ir ao Pombal, por exemplo”, expuso la historiadora.



A este respecto, la experta añadió que ahora que se ha logrado la peatonalización de Fefiñáns, “hai que seguir coa súa protección”.