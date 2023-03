Un ano despois | A dorna polbeira “Águila Tres” volve ao mar e gáñase unha vida en terra

A dorna polbeira “Águila Tres” volve lucir en todo o seu esplendor un ano despois de caer nas mans do Clube Mariño Salnés por medio dunha doazón. Debido ao seu estado de conservación sabían que a súa restauración non ía ser sinxela e que precisaría de moito traballo, pero o feito de ser unha das últimas creacións do mestre de carpintería de ribeira Domingo Ayaso, xa retirado, despexou calquera dúbida e seguiron adiante. Tamén que a Deputación lles concedera unha axuda.

“Noutro tempo iría ao lume”

A embarcación, construída entre os anos 60 e 70 do século pasado, terá agora unha nova vida axudando a aprender navegación tradicional a vela, pero tamén en terra, porque o Clube a empregará para exposicións didácticas e divulgativas sobre o patrimonio marítimo. “Salvouse e tivo moita sorte porque noutros tempos iría ao lume. Grazas a que hoxe hai máis sensibilidade e as axudas que permiten realizar estas cousas, se non sería inviable”, explica Xaquín Cuíñas, un dos socios con máis experiencia en traballos de recuperación.

Detalle da dorna polbeira Águila Tres restaurada polo Clube Mariño Salnés | Gonzalo Salgado

A “sorpresa”

Coma sempre, os membros do clube ensuciáronse as mans neste proxecto. Encargáronse de todo o proceso de saneamento da dorna no que retiraron capas e capas de pintura e detectaron que “sufrira bastante” debido a un mantemento desaxeitado nalgún momento da súa existencia e a anos á intemperie. De feito, a cousa non pintaba ben, recoñecen, pero tras deixala ‘espida’ chegou a “sorpresa”: A obra viva –a parte sumerxida– “estaba moi ben conservada, intacta pódese dicir, grazas ao alquitrán que lle botaron para que cumprira a súa función orixinal, servir para a pesca. Isto deunos o empuxón para seguir adiante”, conta Cuíñas. Aínda así, a necesidade dunha nova cuberta e cravación e outras cuestións, como que lle faltaba parte dun costado, eran choio suficiente para ter que recurrir a un estaleiro profesional, como finalmente fixeron, máis concretamente a Garrido.



Dende a asociación aseguran que o resultado “é espectacular” e cren que todo este “longo e costoso” proceso de restauración tamén ten outras utilidades. De feito, deixaron diferenciada a parte orixinal da restaurada a propósito e documentaron todos os pasos para crear unha exposición que verá a luz en maio. Pode parecer unha esaxeración e Cuíñas non oculta que eles son uns entusiastas da cultura marítima tradicional, pero cabe recordar que non hai moito, as “aguias tres” abundaban nos portos e hoxe, ela e outras superviventes, “son xoias porque a carpintería de ribeira esmorece por falta de relevo xeracional, así que todas as que quedan empezan a ser pezas únicas”, reflexiona o socio.

Vista completa da dorna restaurada polo clube de Cambados de navegación e conservación do patrimonio marítimo tradicional | G.S.

Toda a operación, incluíndo o equipamento, tivo un coste de 11.706 euros; unha cantidade importante para unha entidade que sobrevive coas cuotas dos socios e que puido asumir porque a subvención provincial cubriu o 80 %. A Escola de Vela Tradicional de Cambados tamén conseguiu unha axuda desta liña para a recuperación e posta en valor do patrimonio marítimo que lle permitirá renovar a vela da súa dorna “festivaleira”, a “Julicheira”.