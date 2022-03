Aprueban de forma definitiva el cambio urbanístico en el área industrial de A Pedreira

El cambio urbanístico que el gobierno local de Meaño impulsó en este mandado en el área industrial de A Pedreira y la revisión del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) cuenta ya con aprobación final para su entrada en vigor. Así lo confirmó estos días el propio Concello, que hizo público que la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas de la Xunta indicó a la entidad local la aprobación definitiva de la llamada modificación puntual número 2 del citado PXOM de Meaño. Falta solo la publicación del texto correspondiente en el boletín oficial de la provincia para que la norma nueva tome vigencia.



Durante la tramitación de este expediente se presentaron un total de seis alegaciones y cuatro de estas fueron finalmente incorporadas al texto definitivo, apuntan desde el ejecutivo que dirige Carlos Viéitez.



Su equipo también destaca que “o documento urbanístico agora aprobado de xeito definitivo ten como finalidade dar solucións ás contradiccións existentes entre o PXOM de Meaño e a Lei do Solo de Galicia, que provocaban unha importante inseguridade xurídica para os cidadáns e poñían nunha situación delicada o desenvolvemento de

determinadas actividades económicas”.









Más usos





Además, desde el Ayuntamiento indican que “a clasificación de usos do solo, moi restritiva no actual PXOM, amplíase nesta modificación puntual número 2, que inclúe un uso mixto industrial-terciario que daría cobertura a actividades como a dos talleres; un uso acuícola e outro de servicios funerarios”.



Para el caso concreto de A Pedreira, además, se incluye “unha nova cartografía” que especifica “con claridade o actual sistema viario e as alineacións dos viais actuais”. Justamente, la configuración de algunos de los viales había abierto una intensa polémica plenaria, con el grupo opositor Meaño Independiente en contra, dudando de si la operación urbanística respondía realmente al interés general.









Trabajo laborioso





En todo caso, el regidor valoró que concluye ahora un procedimiento “longo e tedioso”, además de “case invisible para os cidadáns” que “nos absorbeu moitas horas durante estes últimos anos pero que sen dúbida vai repercutir unha mellora importante na calidade de vida de moitos veciños”, dijo convencido de los beneficios del cambio urbanístico: “Dará seguridade xurídica ás empresas asentadas na Pedreira, permítenos consolidar máis de cincocentos postos de traballo” y “potenciar a expansión do polígono no futuro”, defendió.