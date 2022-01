Aragunde afirma que la Xunta dotará de una cuidadora a A Pastora pero ahora carece de personal por bajas covid

El Pleno aprobó por unanimidad exigir a la Xunta la dotación de una cuidadora a tiempo completo para la Escola Infantil da Pastora, como llevan reclamando desde hace meses la dirección y la ANPA. Durante la sesión, el PP aseguró que Educación reconoce la necesidad y la cubrirá en cuanto sea posible porque “están desbordados, teñen máis de mil baixas e non teñen personal” por la pandemia, explicó su portavoz, Luis Aragunde.





La moción fue defendida por el concejal de Infancia, Fernando Patricio (Somos), quien considera que la situación es producto más bien de una política “de recortes”; una decisión tomada por “mero interese económico” sin primar el bienestar de los menores ni la legislación, defendió.





Recordó que A Pastora tiene dos niños con necesidades especiales y que tras meses pidiendo la cuidadora a tiempo completo, la solución “insatisfactoria” de la Xunta fue que compartieran una con el Magariños.





Con lo cual, atiende una hora y media al día y para la comunidad educativa resulta insuficiente. Además falta en la hora de la merienda cuando, aseguran, es más necesaria que nunca. El edil señaló también que estos intercambios de centros elevan el riesgo de contagio de covid.





“Modelo neoliberal”

El portavoz del BNG, Liso González, recordó que su partido llevó el asunto al Parlamento y le pareció importante destacar y hacer la “reflexión” de que “é unha decisión política auspiciada por un partido: o PP, na que está impoñendo este modelo neoliberal que prima ao individuo sobre o colectivo”.





Aragunde mostró su discrepancia, pero no quiso entrar en estas consideraciones para “non desvirtuar” el sentido de la moción presentada a petición de la comunidad escolar. Su grupo la apoyó con el resto de partidos porque “estamos cos colectivos do pobo que teñen necesidades”, indicó. No obstante, trasladó al resto que habló con el jefe territorial de la Consellería en Pontevedra y “son moi conscientes de que é necesaria” pero “están desbordados, teñen máis de mil baixas e non teñen persoal”, pero se cubrirá en “canto sexa posible”.





El popular completó esta información indicando que esta contratación corresponde a Función Pública y no directamente a Educación, aunque esta le traslada sus necesidades.





El concejal de Cambados Pode, José Ramón Abal Varela, también apoyó la iniciativa que incluye sumarse a la campaña de recogida de firmas impulsada por los padres. Cabe recordar que estos y la dirección llegaron a concentrarse a las puertas de la escuela infantil para reclamar la dotación de esta profesional a tiempo completo.