Archivan de forma firme la causa contra Oubiña por poner en duda la calidad del agua

La Audiencia Provincial de Pontevedra confirmó en febrero el sobreseimiento firme de la denuncia interpuesta por el Concello de Ribadumia contra el portavoz de Somos, Enrique Oubiña, por haber puesto en duda la calidad del suministro de agua en verano.



El pasado mes de enero se conocía un auto del juzgado de primera instancia y de instrucción número 2 de Cambados, que decretó el sobreseimiento provisional de la causa. Contra aquella decisión cabía recurso y el Concello anunció que lo presentaría, para “facer ver que non todo vale, pois non se poden poñer en dúbida asuntos relacionados coa saúde pública sen estar apoiado de información que verifique as acusacións”, indicaban entonces fuentes municipales.

Firmeza

Con todo, fuentes judiciales indicaron a este Diario que desde febrero, el auto de sobreseimiento es ya firme, al haberlo confirmado la Audiencia Provincial el pasado mes de febrero.



Oubiña gana así la batalla en los juzgados, aunque el mismo auto de sobreseimiento cuestionaba las declaraciones hechas públicas por Somos a aquel respecto. La jueza de Cambados, de hecho, entendió que las declaraciones del líder del grupo opositor eran “una mera suposición” y “no pueden ser más que considerados como comentarios zafios, burdos, de mal gusto, que adolecen de cualquier rigor”. Unos comentarios que, para “tomarlos como serios”, “deberían ir acompañados de una prueba consistente”, hasta el punto de que la jueza no vio debidamente justificado que se hubiera cometido un delito de calumnias o uno de injurias graves con publicidad, como exponía el Ayuntamiento. Ahora ese pronunciamiento es firme.



El portavoz y candidato de Somos, Enrique Oubiña, valoraba ayer la situación. Considera que el alcalde, David Castro “fracasou novamente nos seus intentos de calar” a Somos y a su concejal. El archivo, opina, demostraría que era una “desfachatez” el “denunciar a un concelleiro por expoñer unha situación que estaba vivindo o Concello”, “por non falar de que pretender calar a un partido resulta totalmente antidemocrático”, opina.



“Agardamos de David Castro que asuma as consecuencias dos seus feitos, teña dignidade e pida desculpas”, por el “menoscabo que intentou provocar” a Oubiña y a su formación, añade. Reprocha, finalmente, que estas acciones judiciales que tilda de “caprichos dun alcalde” se financien con fondos del Ayuntamiento.