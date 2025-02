El área comercial de Deiro vuelve a superar el informe de impacto ambiental, tras caducar la declaración de 2011

El área comercial de Deiro, en Vilanova de Arousa, ya cuenta de nuevo con un trámite ambiental superado y en vigor ante la Xunta de Galicia. La Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático hizo pública ayer la resolución de la Dirección Xeral de Calidade Ambienta e Sostibilidade, que formula un informe ambiental favorable al proyecto previsto en la localidad saliniense.



Este proyecto ya había superado en 2011 una declaración de impacto ambiental, pero aquella terminó perdiendo su vigencia, al no comenzar la ejecución de la obra en el plazo legal máximo previsto, de seis años desde la entrada en vigor de la Lei de Avalización Ambiental, promulgada en 2013.

Superada, con condiciones

Tras la nueva tramitación, interesada por la promotora, Desarrollos Vilanova SL, la Xunta concluye ahora en la nueva resolución que “non son previsibles efectos adversos significativos sobre o medio ambiente e, polo tanto, non se considera necesario someter o proxecto a avaliación de impacto ambiental ordinaria”, que requeriría una tramitación más extensa.

El terreno es de 77.000 metros cuadrados y se habilitarán 912 plazas de aparcamiento



El informe de impacto ambiental es positivo, pero queda, eso sí, condicionado al cumplimiento de las obligaciones impuestas a la promotora, tanto desde el punto de vista estrictamente ambiental, como en materia de autorizaciones, licencias, permisos y resto de informes necesarios.

Más requisitos

Durante la fase de consultas a diferentes organismos, la mayoría no advirtieron efectos significativos, aunque algún otro sí especificó algunas actuaciones a contemplar. Es el caso del Instituto de Estudos do Territorio, que señala que el proyecto “provocará unha modificación relevante na paisaxe, ao localizarse nunha zona de gran amplitude visual, dominada por terreos agrícolas, se ben se corresponde cun desenvolvemento urbanístico previsto no planeamento urbanístico municipal”. Por ello, indicó que era necesario una concreción de medidas de integración paisajística.



La promotora elaboró ante esto documentación complementaria, incluyendo especies vegetales a modo de pantalla, área de aparcamiento con zonas verdes, así como el compromiso de respetar parámetros de buenas prácticas en intervenciones en espacios públicos, colores y materiales.

La promotora aplicó nuevas medidas correctoras a nivel paisajístico y para mitigar ruidos



La Direccion Xeral de Saúde Pública también llamó la atención por los “posibles ruídos e vibracións xeradas pola actuación”, solicitando enmiendas al planteamiento. Tras varios aportes documentales por la promotora, esta dirección xeral consideró también, finalmente, satisfechos sus requerimientos.



Augas de Galicia, por su parte, informó sobre aspectos como red fluvial, zonas protegidas, otras inundables, abastecimiento, aprovechamientos hídricos, saneamiento y vertidos. Concluye, en todo caso, que no se prevén “impactos ambientais significativos”, “sempre que se teñan en conta as medidas protectoras e correctoras”.



Otras entidades informaron, pero con menos requerimientos y también favorablemente.

Casi 20.000 metros cuadrados

El proyecto se ejecutará sobre un terreno de 77.000 metros cuadrados, con una superficie total construida de 19.613,68. Se dividirán entres grandes grupos, destinados a uso comercial, ocio y alimentación.

Seis primeros edificios

Se levantarán seis edificaciones en una primera fase. Compartirán un estacionamiento de 912 plazas, así como viales para la circulación tanto de tráfico rodado como peatonal. Será en Freixeiro, Deiro, en la confluencia de la VG-4.3 y la PO-530.