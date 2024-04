Areeiro recomienda tratar las viñas más desarrolladas contra el mildiu tras detectar esporas en el ambiente

La Estación Fitopatolóxica Areeiro, centro dependiente de la Diputación de Pontevedra, advierte de la posibilidad de aplicar el primer tratamiento contra el mildiu –por lo menos en aquellas viñas que cuenten con un mayor desarrollo de la vegetación– debido a las condiciones climatológicas pasadas y actuales, aunque no apareciera la primera mancha.



Así lo indica en su último aviso fitosanitario, que llega después de que los captadores que el centro tiene instalados en viñedos al amparo del proyecto europeo Plasmowine detectaran ya esporas en el ambiente, debido a las temperaturas de las últimas noches, que fueron superiores, favoreciendo así al patógeno.



El personal de Areeiro recomienda además que, para este primer tratamiento, se emplee un fungicida que proteja también los nuevos crecimientos de las vides, pues en la mayoría, las cepas aún están brotando, y que no se lave con la lluvia, pues se esperan precipitaciones en los próximos días. Además, si la vid estuvo infectada con black rot en la anterior campaña, “es aconsejable utilizar un fungicida con efecto frente a este hongo”. Ante la escasez de masa foliar, el centro aconseja hacer los tratamientos con pistola y no con atomizador (o evitar sin accionar el ventilador).



También en lo relativo a las viñas, estos expertos advierten de la importancia de estar pendiente de las hojas dañadas por el granizo y por los vientos de los últimos días, “pues las heridas pueden ser puerta de entrada de ciertos patógenos”, e informa de la aparición de caracoles en algunos predios.

Mariposa de boj

El personal también informa de que ya están activas o retomando su actividad las larvas de la mariposa del boj que pasaron el invierno refugiadas en las setos. Por este motivo, recomienda estar muy alerta en los próximos días, ya que en algunas plantas no tratadas se pueden observar daños muy evidentes.

Precisamente, la Mancomunidade do Salnés ha dado inicio a un curso de manejo de fitosanitarios para la formación de casi un centenar de personas. La convocatoria se abrió para 30 alumnos y se tuvo que ampliar a 90 debido a la gran demanda. No se prevé una nueva convocatoria próximamente, pero el presidente, David Castro, se comprometió a “seguir escoitando as demandas e necesidades dos veciños en materia de formación para seguir coa liña actual”.

El alumnado asistió ayer a una presentación por parte de autoridades y la empresa formadora, la Academia Elisa de Vilagarcía. El curso se impartirá en tres concellos (Cambados, Meis y Ribadumia) y los beneficiarios han podido escoger entre realizar la modalidad presencial o la mixta, que combina parte de teleformación con nueve horas de presencialidad.

Un total de 25 horas de formación

Serán un total de 25 horas de formación en las que se estudiarán cuestiones como los productos fitosanitarios, la salud y prevención, primeros auxilios, los aspectos normativos, las plagas y enfermedades de los cultivos, el manejo integrado de plagas, producción integrada y ecológica, maquinaria y práctica de aplicación.



Una vez cumplidas estas horas, los estudiantes de este curso tendrán que realizar una evaluación autorizada por la Axencia Galega de Calidade Alimentaria para lo cual tendrán que desplazarse a Pontevedra, “xa que así o prevé a tipoloxía e oficialidade da formación”.



La Mancomunidade do Salnés organiza este curso como parte del proyecto Núcleos Rurales Sostenibles financiado con una ayuda estatal para promover las prácticas agrícolas “seguras e sostibles”.