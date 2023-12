Arosa regresa de Portos sin apoyo para la reforma integral de O Cantiño

El alcalde de A Illa, Luis Arosa, regresó ayer “decepcionado” de la reunión en Santiago con el presidente de Portos de Galicia, José Antonio Álvarez, al no obtener ningún compromiso para la obra de reforma integral del paseo de O Cantiño que ambiciona el gobierno local. El regidor destacó la amabilidad de Álvarez y las cerca de dos horas de reunión, que dieron para hablar de este y de otros proyectos, pero lamentó no haber conseguido la implicación del ente público para mejorar un paseo de su titularidad.



“A resposta foi que Portos non invirte en paseos marítimos”, valora el primer edil, quien, no obstante, recuerda que la titularidad de O Cantiño “segue a ser” de este ente dependiente de la Consellería do Mar. La única opción que quedó sobre la mesa es la más costosa para el Ayuntamiento: Que solicite la reversión del suelo a la administración gallega, bien en favor del Concello o del titular anterior a la competencia autonómica, esto es, Costas del Estado. Una vez liberado el terreno, el Concello tendría que buscar la elevada financiación por su cuenta.

Sí hubo avances para la marina tradicional y unos departamentos para guardar material de trabajo

La opción va a ser valorada y estudiada por el ejecutivo de Arosa, pero de entrada no les parece que sea aceptable. “Queren deixar a pelota no noso tellado, darnos a reversión, si, pero coa infraestrutura como está”, lo que implica asumir la costosa reparación de una fachada litoral necesitada de evidentes mejoras, hoy competencia de la Xunta. Arosa compara esta situación con otra totalmente diferente: Lo hecho por el anterior gobierno de la Diputación, por ejemplo, en la Avenida Castelao: “Primeiro asumiron a maior parte da inversión para a súa reforma e logo transfiren a titularidade” de esta vía provincial, un paso todavía pendiente del visto bueno obligado de la Xunta.



Avances

Concello y Portos sí avanzaron en algunas otras cuestiones, por ejemplo, la creación de una marina tradicional para resguardar y potenciar la flota histórica, como dornas y galeones. Arosa señala que Portos “ve máis factible a convivencia de embarcacións náutico-deportivas e tradicionais”, algo que podría centralizarse en la zona de O Xufre más próxima a O Cantiño. “Témolo que ver e estudar”, también con la propia asociación Dorna.



El ente público fue abiertamente favorable a otra petición: La de unos nuevos departamentos para guardar material de trabajo de los marineros. El Concello comenzará por consensuar la petición concreta con la Cofradía y asociaciones de mejilloneros.



Por lo demás, Portos trasladará en unos días información sobre el estado de la tramitación de la reversión de O Regueiro, plaza reformada recientemente.