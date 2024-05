Arousa suma 22 playas con bandera azul: A Pobra recupera el distintivo en Cabío y Ribeira pierde el de Coroso

Galicia contará este verano con 114 playas con bandera azul, una más que el año anterior. Con lo que respecta a la zona de Arousa, se mantiene en 22 el número de arenales, aunque con ligeros cambios en la parte norte de la Ría, donde la playa de Coroso, en Ribeira, pierde el distintivo y la de A Lombiña-Cabío, en A Pobra, lo consigue. Por su parte, Sanxenxo vuelve a repetir como municipio español con más arenales galardonados.



Así, la bandera azul ondeará, al igual que el año pasado, en las playas de A Lapa, Area de Agra, Areas, Areas Gordas, Baltar, Bascuas, Canelas, Caneliñas, Espiñeiro, Foxos, Major, Montalvo, Nosa Señora da Lanzada, Panadeira, Paxariñas, Pragueira y Silgar. Completan la lista arousana A Illa, con Area da Secada y Bao-Camaxe, y Vilagarcía, con las playas de A Compostela y O Campanario, en Bamio.



El número de distintivos fue anunciado hoy por la Asociación de educación ambiental e do consumidor (Adeac), que reconoce anualmente a arenales de todo el mundo seleccionados en base a una serie de criterios de sostenibilidad, accesibilidad y servicios.



Sanxenxo aspira “a más”

Así, Sanxenxo –que es la joya de la corona a nivel turístico en Galicia y el noroeste peninsular– se consolida como líder absoluto de playas con bandera azul, distintivos que mantiene desde el 2003, actualmente con un amplio margen respecto al segundo.



El concejal de Turismo, Juan Deza, hizo una valoración positiva y aseguró que “es una satisfacción seguir siendo líderes, pero lo más importante es que detrás de este número hay una serie de exigencias tanto en limpieza como en servicios en playas que forma parte de la marca Sanxenxo”, asegura. En la misma línea, consideró que fue “un acierto la retirada de duchas y las papeleras de las playas” e incidió en que “no nos conformamos y aspiramos a más”. Además, subrayó en que “intentamos ir un más allá de los requisitos de la Adeac como son los desfibriladores en cada playa o los socorristas con la limpieza cada hora y media de los aseos en las playas”.



Fuentes municipales destacan también que 18 playas cuentan con la bandera de “Praias sen fume”, una medida educativa y de sensibilización social.



Aval del “bo traballo”

Por su parte, el gobierno local de Vilagarcía celebró la renovación del reconocimiento de las playas de A Compostela y O Campanario que, a su entender, “avala, un ano máis, o resultado do traballo que se vén facendo para garantir a calidade das augas e dos servizos dos areais municipais”. El ejecutivo de Alberto Varela destacó también otras actuaciones llevadas a cabo, como la renovación de los sistemas de los bombeos del saneamiento, la retirada del edificio del acuario ola reforma del paseo marítimo.



Asimismo, desde Ravella aseguraron que estos galardones animan a “continuar avanzando nesta liña de mellora da calidade das praias e de recuperación medioambiental de rutas e itinerarios seguindo criterios de sostenibilidade e coidado do medio para que a poboación poida gozar destas contornas naturais nas condicións idóneas”.



Además, el ejecutivo ya habría contactado con la asociación que preside José Palacios para explicar el proyecto de regeneración medioambiental de las playas de A Concha- Compostela para erradicar la planta invasora del cadillo y mejorar la calidad de la arena.



Falta de socorristas

En el caso de O Barbanza, la Adeac ha retirado la banderas azul a la playa de Coroso, en Ribeira por incumplir el número mínimo de socorristas implantado por la entidad. Así lo reconoció el concejal de Turismo, Francisco Suárez-Puerta, que señaló que se trata de “unha decisión técnica que deriva da imposición de ter determinados servizos de forma constante en Coroso para poder manter a bandeira en Coroso”. En cualquier caso, el socialista subrayó que “a decisión de non tela permite ter mais vixiantes no resto dos areais do Concello, aumentando asó a seguridade dos mesmos”.



La ausencia de Coroso deja como única playa con la insgnia azul en O Barbanza a la de A Lombiña-Cabío, en A Pobra, que recupera la bandera azul tras varios años de ausencia.

Puertos deportivos y Centros de Interpretación

Además de los arenales, la Adeac también otorga este reconocimiento a puertos deportivos y centros de interpretación, que también cuentan con representantes arousanos. En el caso de los puertos, la Ría contará con un distintivo menos que con respecto a 2023 ya que el Club Náutico Boiro-Marina, en Cabo de Cruz, no presentó su candidatura por estar en obras. Sanxenxo cuenta con tres enseñas en el Real Club Náutico de Sanxenxo, el Real Club Náutico de Portonovo y el Juan Carlos I, mientras que O Grove se mantiene en la lista con el Porto Deportivo de Pedras Negras. Además, también permanece el distintivo de calidad en el Centro de Interpretación A Telleira en Sanxenxo y en el Centro de Interpretación da Conserva de A Illa de Arousa.