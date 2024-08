Arousa en Transición urge medidas contra el “turismo de masas” que deriva en “turismofobia” en A Illa

La asociación Arousa en Transición de A Illa alerta frente al impacto de lo que considera “turismo de masas”, de “dimensión industrial”, cuyas consecuencias negativas sobre la población local “está a provocar malestar e ‘turismofobia’ ”. Todo ello porque este modelo “produce unha predación das súas condicións de vida”, valoran.



Agosto convirtió de nuevo la localidad insular “nun dos destinos preferidos de ‘sol e praia’ da comarca de O Salnés”, que paga, así, consecuencias como, por ejemplo, las “eternas caravas” de coches en entradas y salidas por el puente, única vía de acceso.



El problema, conceden, es generalizado: “En España, un país eminentemente turístico, as actividades de ocio teñen barra libre, pero a que prezo? A burbulla do turismo de masas está pinchando, é necesario que así sexa para replantexar a estratexia do modelo económico de país”, consideran.

Planificación

Por ello, recuerdan que desde 2020 piden medidas frente a la “deriva da práctica turística na Arousa”, reuniéndose con la anterior y actual Corporación municipal para “solicitar que se adoitasen medidas que ordenen certas actividades de grande impacto medioambiental” como el “autocaravanismo incontrolado” o la “instalación de máis chiringuitos nas praias”. “Non temos nada en contra destas actividades, pero coidamos que por enriba de intereses particulares, ten que prevalecer o interese xeral e o coidado medioambiental do pobo”.



Así pues, insisten en solicitar que “dunha vez por todas se tomen decisións políticas valentes para frear certas actividades antes de que sexa demasiado tarde”. Para ello, añaden, sería necesario “decidir que ‘modelo turístico’ queremos, é dicir, queremos apostar por un perfil de turista que estea sensibilizado coa preservación da natureza ou polo ‘amante fake’ que arrasa con todo?”.

Piden “decisións políticas valentes” para revertir la situación “antes de que sexa demasiado tarde”



El turismo de “ocio e borrachera”, opinan, “é incompatible con prácticas turísticas de natureza que respectan os nosos valores culturais e medioambientais”, como “roteiros guiados, talleres de marisqueo, baños de bosque, estancias creativas, rutas en bicicleta” y similares propuestas.



También les preocupan actividades que aumentan la presión sobre el litoral: “Menos ‘Caribe gallego’ e máis falar de preservación”, subrayan.



En cuanto al caravanismo, la señalan como una “moda de alto impacto”, que aumentó “nun 600 % dende a pandamia”. Consideran que A Illa “non ten espazo suficiente” para asimilar esta alta demanda. Sus estancias cortas, además, conllevarían un aumento de emisiones. Ante esto, proponen medidas como establecer servicios previo pago a este perfil de viajero, explotar el estacionamiento disuasorio de O Bao y habilitar en verano un autobús lanzadera con línea circular por las playas y centro.



Finalmente, lamentan la “inoperancia de todas as institucións” en hacer cumplir la normativa sobre camping.