Un arousano acumula desde 2015 casi una veintena de condenas por conducir si carné

Un arousano acumula casi una veintena de condenas por conducir sin carné en la última década. Así consta en una resolución judicial emitida por la Audiencia de Pontevedra porque la última vez ya fue condenado a prisión y solicitaba el cumplimiento de la pena a través de trabajos en beneficio a la comunidad.



El condenado recurrió a este tribunal al entender que un juzgado de lo Penal de Pontevedra falló sobre denegarle la suspensión de la pena privativa de libertad, pero no respecto a lo que él pedía, cambiarlo por trabajos. De hecho, los magistrados provinciales señalan que al no resolverse esto en las resoluciones penales, no les corresponde pronunciarse.



Así las cosas, solo entran en lo dicho por el tribunal pontevedrés y ratifican su decisión, señalando que no cabe concederle el beneficios contemplado en el artículo 80 del Código Penal porque, entre otras cosas, excluye “a los reos habituales” y así lo consideran a él. Dicen que de su hoja de antecedentes penales se desprende que fue condenado por más de tres delitos y en el caso concreto de los referidos a conducir sin carné, indican que “solamente en los tres últimos años ha sido condenado en más de diez ocasiones”. De hecho, añaden que “no parece recomendable acordar el cumplimiento de la responsabilidad personal subsidiaria mediante trabajos en beneficio de la comunidad, por cuanto el ingreso en prisión parece el único modo de evitar que siga delinquindo”.



En la sentencia, la Audiencia de Pontevedra detalla que viene cometiendo esas infracciones contra la seguridad vial desde 2015. En concreto, de ese año le constan cinco sentencias condenatorias; dos de 2019; seis de 2021 y cuatro del año pasado.