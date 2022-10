Arranca la mejora que dará prioridad peatonal a la EP-9302 en Broullón y Aldea de Abaixo

Comienza la transformación de la carretera provincial EP-9302 a su paso por los núcleos meañeses de Broullón y Aldea de Abaixo. El diputado Santos Héctor y el alcalde, Carlos Viéitez, visitaron ayer la zona anunciando el inicio de obra.



El proyecto se ejecuta con un presupuesto de 286.000 euros, que financia en un 70 % la institución provincial y en un 30 % el Ayuntamiento.





Prioridad peatonal





Las actuaciones permitirán crear en ambos núcleos poblacionales plataformas únicas elevadas en diez centímetros, en las que la prioridad será para los peatones. Contarán también con la necesaria señalización para el “calmado do tráfico”.



Para ello, detallan desde la Diputación, se instalarán bordillos transversales de piedra gris cada catorce centímetros. Además, en el entorno de la capilla de las Angustias, en Broullón, se colocará un pavimento a base de losa granítica gris, para “dar continuidade á contorna patrimonial do adro do recinto relixioso”. A mayores, la señalización, tanto horizontal como vertical, limitará la velocidad para “garantir a seguridade”, valoran.



El proyecto incluye también la eliminación de los tendidos aéreos de cables del sistema de alumbrado y electricidad, ya que con la obra nueva estos irán bajo tierra. Esta nueva red contará con luminarias led, de menor consumo e impacto ambiental. Estos leds se colocarán sobre columnas y, en la zona de la iglesia, en faroles de fachada.



Finalmente, la obra se completará con la instalación de tuberías para el drenaje de aguas pluviales hacia una red de colectores, de sumideros en ambos márgenes de la calzada y de un pozo central de registro.