Arrancan seis meses de convivencia de obras con el uso de la Escuela Infantil en Meis

La Escuela Infantil de Meis entra en obras esta semana, con un plazo de ejecución de seis meses. Será medio año en el que tendrán que convivir los niños y profesores con los operarios, siguiendo un estricto de plan de obra previamente autorizado por la Xunta de Galicia, para garantizar la seguridad en las instalaciones.



Pese a las dificultades, la adjudicataria y la dirección de obra se encontraron con una mejora o facilidad significativa: el bajo del edificio está vacío. En esta parte del inmueble había dos aulas del Colegio Rural Agrupado (CRA), que pudieron ser reubicados durante este curso a un espacio del edificio Multiusos de O Mosteiro.



De esta forma, únicamente está ocupada la planta alta de la Escuela Infantil, con la propia guardería, lo que permite una actuación más ágil en el bajo y una mejor organización del trabajo, explica la alcaldesa, Marta Giráldez.

Es posible que durante unos pocos días en el curso las labores obliguen a cerrar el servicio de manera temporal



El acuerdo de traslado temporal de las aulas del CRA se abordó ya a finales del curso pasado, con el beneplácito mayoritario de los padres y una autorización previa de la Xunta. El Concello, no obstante, tuvo que hacer algunas obras en el Multiusos, para adaptar el entorno a los requisitos autonómicos para las clases, como fue el caso de la colocación de unas barandillas.

Alumnos del Colegio Rural Agrupado, en clases ya en el auditorio | G. Salgado

La adjudicataria colocó en los últimos días la cartelería obligada de obra en la Escuela Infantil, donde también se continuó con el acopio de materiales, para el inicio del grueso de los trabajos entre hoy y mañana.

Interrupción del servicio

Es posible que a lo largo del curso haya días en que no se pueda finalmente utilizar la Escuela Infantil. “É posible, aínda que non seguro, que non se poida utilizar catro ou cinco días, ou unha semana”, concede Giráldez. Algo que sería un “mal menor”. El plan a modo general es trabajar en una zona y dar entrada y salida a los niños por la otra, para, avanzada la obra, variar esta disposición justo al contrario, a fin de poder completar la actuación.