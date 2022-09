Dos arrestados por la redada van a prisión y uno de los investigados está huido

El Juzgado de Instrucción número 2 de Cambados llamó ayer por la mañana a declarar a los tres detenidos esta semana en una tercera fase de una operación de la Policía Nacional contra una supuesta red de tráfico de heroína, con núcleo en la comarca de O Salnés.





El órgano judicial decretó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, de dos de esos tres arrestados estos días. El tercero, el detenido en Ponteareas, quedó en libertad con cargos, pero se le han aplicado medidas cautelares, como la obligación de comparecer semanalmente en el juzgado, la retirada del pasaporte y la prohibición de abandonar el territorio estatal. Los tres están investigados por la presunta comisión de un delito contra la salud pública.





En la causa abierta hay una cuarta persona en situación de investigada, pero se encuentra en paradero desconocido, tal y como confirmaron ayer las mismas fuentes judiciales del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.





En el global del operativo, que, según la Delegación del Gobierno en Galicia, lleva abierto al menos nueve meses, se habría decomisado un alijo de doce kilos de heroína. Los agentes se incautaron de esta droga en Portugal, el pasado mes de marzo. Aunque todo apunta a que la sustancia intervenida es heroína, de momento ese extremo sigue pendiente de confirmación oficial por el juzgado cambadés que instruye la causa.





Como la incautación se hizo en el país luso, el correspondiente informe del laboratorio no está todavía en el órgano judicial saliniense, ya que hasta ahora no se había podido solicitar “para non alertar de que se seguía investigando a entrega da droga” y no perjudicar la investigación, explican las fuentes judiciales.





Estos días, en el marco de la última redada en O Salnés y Ponteareas, apenas se habrían intervenido estupefacientes. Los operativos, con una decena de registros, fueron Ribadumia, Meis, Meaño, Sanxenxo y Ponteareas.