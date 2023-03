Así comienza la DO Rías Baixas su regreso a Baleares

La Denominación de Origen (DO) Rías Baixas celebró hoy su salón del vino en Palma de Mallorca, con una promoción de más de sesenta marcas. Se trata de un lugar en el que la DO quiere recuperar presencia.

“Los datos muestran la importancia de este mercado y la necesidad de recuperar eventos presenciales en la capital balear, un destino al que no se había vuelto desde 2017”, tal y como señalan desde la DO.

Ventas en el noreste

Los datos a los que se refieren incluyen el análisis de las ventas de vinos de Rías Baixas en la zona noreste, en Baleares, Cataluña y Aragón. Suponen el 8,4 % del total de mercado de esta Denominación de Origen, según datos del año 2021 recogidos en el informe “El Mercado Español de Vinos Gallegos”, elaborado por Nielsen IQ.



Analizadas por sectores, las ventas de los vinos Rías Baixas en la zona noreste en el canal de alimentación alcanzaron el 9,8 % de su mercado y suponen el 6,8 % en la canal de hostelería.



El acto celebrado este lunes en Palma es una de las acciones de la DO para cuidar este mercado. Celebrado en el Hotel Valparaíso Palace & Spa de Palma de Mallorca, la organización estima en unos 450 los visitantes entre profesionales del sector y prensa especializada, interesados en conocer las novedades de las bodegas para esta temporada.



Los participantes pudieron profundizar en el conocimiento de estos vinos, su tipología, su proceso de elaboración y su versatilidad, “que ofrece grandes posibilidades de maridaje”, valoran desde Rías Baixas. .

Uno de los objetivos de este salón es divulgar el trabajo del Consejo Regulador de la DO, cuyos vinos “sorprenden en las catas por su intensidad media y potente en boca, su frescura y sus coupages de altísima calidad y que acoge la tradición vitivinícola de cinco subzonas”.