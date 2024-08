La asociación fotográfica Ollares de Portonovo recibirá el premio Sanxenxo na Historia

La Asociación Fotográfica Ollares de Portonovo recibirá en el marco de la XV Xornadas de Sanxenxo na Historia, el premio que da nombre a esta cita. Así lo anunció el alcalde, Telmo Martín, que dio a conocer el fallo del jurado durante la presentación de estar jornadas que se celebrarán los días 28, 29 y 30 de agosto en la Sala Nauta, ubicada en el Puerto Juan Carlos I.



“Polo seu traballo para promocionar, potenciar a fotografía como feito cultural e social que atesoura os valores históricos e identitarios de noso municipio” indicó el alcalde el dar a conocer el nombre de los premiados , y añadió: “así como todas as actividades realizadas ao lingo do ano e a colaboración cos distintos colectivos do municipio”



Esta edición de las Xornadas de Sanxenxo na Historia comenzarán el día 28 comenzará con la ponencias de Henrique Neira y Rafael Fontoira, tras ellas habrá un coloquio. La segunda jornada abordará el tema “Viaxeiros e aventureiros pola mar océano” que contará con las conferencias de Eduardo Esteban y José Ricardo Gato.



La mesa redonda para el cierre de las jornadas abordará el patrimonio fotográfico a través de la “historia da Fotografía de Sanxenxo” de la mano de Victoriano Otero y “Os fotógrafos Torres e Olimpo” con Lios Dobarro. Tras el coloquio, aproximadamente a las nueve y media, tendrá lugar la entrega del premio “Sanxenxo na Historia” a la asociación fotográfica Ollares de Portonovo.