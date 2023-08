Aspérez dará su apoyo a Giráldez para que repita como presidenta comarcal

Si no hay cambios de última hora, el Pleno de la Mancomunidade de O Salnés volverá a elegir esta mañana como presidenta a la socialista Marta Giráldez que conservará su cargo gracias al apoyo de Meaño Independiente. Su concejal, José Aspérez, confirmó ayer la decisión acordada con el acuerdo del BNG meañes para respaldar la candidatura del PSOE.



“Apoiamos a Marta para intentar participar dende Meaño coa a nosa agrupación e axudar e estar ao seu lado para o que considere e seguir levando unha labor como ata agora na Mancomunidade”, explicó Aspérez.



Su voto es clave para dar la presidencia a la alcaldesa meisina, pues de los 14 que necesita para la mayoría, tenía asegurados los 13 del PSOE, BNG y EU, por lo que con el sí de MI, la balanza se decanta para el lado socialista durante los próximos cuatro años.



La decisión no fue fácil, aseguró Aspérez, pues no olvida la maniobra de hace cuatro años en la investidura de Meaño cuando “as siglas socialistas nos apartaron da alcaldía, onde primou a soberbia política dalgunha persoa, máis que a lóxica política”, máxime, añade el meañés, “cando lle ofrecemos ao PSOE a alcaldía como un cheque en blanco e nos tacharon de palabras innombrables e de ser máis de dereitas que o propio PP”, por ello dice, “invito á xente que foi responsable deso ao Pleno para que tome nota do que vai pasar alí”.



“As posibilidades, todas, estiveron enriba da mesa, porque a decisión do PSOE foi dura de asumir, non solo para nós, senon para os veciños e votantes socialistas de Meaño” manifiesta el concejal de Meaño Independiente, por lo que “ratificar este apoio ao PSOE foi duro, pero o respaldo do bloque foi determinante e nós non vamos a facer un Vieites. Non vamos a mirar polos nosos intereses, como fixo él”.



La sesión constitutiva de la Xunta Xeral de la Mancomidade de O Salnés se celebra esta mañana a las 10 horas en Exposalnés, y por el momento se desconoce si el PP presentará igualmente su candidato a la presidencia, y si el cálculo se cumple, quién ostentará la vicepresidencia para acompañar a Marta Giráldez al frente de la entidad comarcal.